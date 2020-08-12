Семь областей Украины получили новые учебники для третьих классов

В целом уровень подвоза этих учебников на областные базы составляет 88%.

Семь областей Украины - Донецкая, Запорожская, Луганская, Николаевская, Сумская, Харьковская и Херсонская - уже получили 100% новых учебников для учащихся третьих классов. В целом уровень подвоза этих учебников на областные базы по всей стране по состоянию на 11 августа составляет 88%.

Об этом сообщается на сайте Министерства образования.

Отмечается, что в 2020 году напечатали 4 млн 481 тыс. 185 экземпляров учебников за средства государственного бюджета.

"Учебники напечатаны объемом 120% от поданных областными управлениями потребностей, 20% - это резерв, который может быть использован при условии изменения контингента. Сейчас завершается развозка учебников в области. Далее доставку учебников из областных книжных баз в школы должны обеспечить уже местные власти. Процесс начался еще 16 июля, и мы об этом сообщили областным департаментам/управлениям образования (письмо МОН № 1 / 9-380 от 16.07.2020). Поэтому у них совершенно приемлемые сроки для выполнения этой задачи до 1 сентября", - отметил директор Института модернизации содержания образования Евгений Баженков.

Кроме того, на сайте ИМСО работает горячая линия, и постоянно обновляется информация о состоянии доставки учебников на областные базы.

Также сообщается, что в свободном доступе размещены pdf-версии учебников.

"В этом году также за государственный счет напечатаны учебники для учащихся 7-х классов: 47 оригинальных учебников и 18 переведенных на языки национальных меньшинств. Общий тираж составляет 2 млн 611 тыс. 694 экземпляра. На следующий учебный год планируется печать учебников для 4 и 8 классов . Конкурс уже начат, он продлится до 2 марта 2021 года", - добавили в Минобразования.

Напомним, в украинский учебник по всемирной истории для 10 класса попал мем с печальным Киану Ривзом, которого прифотошопили к оригинальному снимку 1932 года "Обед на небоскребе", сделанному во время строительства Рокфеллер-плаза в Нью-Йорке.