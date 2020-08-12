НАБУ объявило в розыск голову ОАСК Вовка, его заместителя, трех судей и двух экс-членов ВККС

Отмечается, что они уклоняются от выполнения процессуальных обязанностей и скрываются от следствия с конца июля 2020 года.

НАБУ объявило в розыск голову ОАСК Вовка, его заместителя, трех судей и двух экс-членов ВККС
Фото: Сергей Нужненко

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск экс-главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка, заместителя главы ОАСК, трех судей этого же суда и двух экс-членов Высшей квалификационной комиссии судей.

Об этом сообщается

на сайте НАБУ.

Отмечается, что прибегнуть к таким действиям следствие вынуждено из-за систематической неявки подозреваемых на вызовы детективов для допросов (нарушение обязанностей, предусмотренных ст. 42 УПК Украины) и неустановления их местонахождения.

Кроме того, НАБУ обратилось к Генеральному прокурору с проектами ходатайств в Высший совет правосудия об отстранении от правосудия и применения к подозреваемым служителям Фемиды мер принуждения.

"Указанные лица уклоняются от выполнения процессуальных обязанностей и скрываются от следствия с конца июля 2020 года (первые допросы были назначены на 23 июля). Сейчас подозреваемые вызваны на допросы 13, 15, 17 и 20 августа. Повестки размещены на официальном сайте НАБУ, а также направлены предусмотренным законом способом", - говорится в сообщении.

Фото: НАБУ

Фото: НАБУ

Фото: НАБУ

Фото: НАБУ

Напомним, руководитель аппарата Окружного административного суда Киева вернул Офису генерального прокурора неврученное подозрение главе суда Павлу Вовку и еще четырем судьям суда. В суде заявили, что подозрения были не объявлены по правилам, а "оставлены на стуле".

17 июля сообщалось, что НАБУ сообщило о подозрении главе ОАСК Вовку, заместителю главы суда Евгению Аблову, еще пятерым судьям и руководителю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку.

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