НАБУ закончило расследовать причинение 51 млн грн убытка трем государственным шахтам

Восьми подозреваемым и их защитникам открыты материалы следствия перед направлением обвинительного акта в суд.

Детективы Национального антикоррупционного бюро завершили расследование фактов причинения 51,17 млн гривен убытка трем угледобывающим государственным предприятиям.

Об этом сообщается на сайте НАБУ.

11 августа восьми подозреваемым и их защитникам были открыты материалы следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд.

Среди лиц, следствие относительно действий которых завершено:

физическое лицо, организатор преступной организации;

секретарь тендерного комитета ГП "Селидовуголь";

секретарь тендерного комитета ГП "Мирноградуголь";

глава тендерного комитета ГП "Шахтоуправление "Южнодонбасское №1";

секретарь тендерного комитета ГП "Шахтоуправление "Южнодонбасское №1";

член тендерного комитета ГП "Шахтоуправление "Южнодонбасское №1";

член тендерного комитета ГП "Шахтоуправление "Южнодонбасское №1";

физическое лицо.

Материалы следствия в отношении действий еще трех человек выделены в отдельное уголовное производство. Речь идет о подозреваемых директоре ООО "Донэнергоэкспорт" (объявлен в розыск в марте 2020 года), председателе тендерного комитета ГП "Мирноградуголь" (объявлен в розыск в апреле 2020 года), а также о неустановленном лице. Действия всех подозреваемых квалифицированы по ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 255 УК Украины.

По данным следствия, в течение 2016-2018 гг. участники схемы фактически установили контроль за государственными закупками трех государственных предприятий. Речь идет о всей цепи - от мониторинга потребностей в закупках, формирования условий тендеров, коммуникации с потенциальными поставщиками до определения ожидаемой стоимости закупки, победителя тендеров и контроля за расчетами с ним.

В 69 закупках указанных угледобывающих предприятий, которые исследовали НАБУ и САП и в которых установили факты нарушения законодательства, договора на поставку получала одна компания. При этом речь шла о поставках различных позиций: горюче-смазочные материалы, запасные части к горно-шахтному оборудованию, метизы, кабельная продукция для шахт. Однако фактически эта компания выполняла роль посредника, перепродавая с наценкой товар, приобретенный у участников реального сектора. Те, в свою очередь, из-за специально созданных участниками схемы препятствий не имели реальных шансов напрямую сотрудничать с госпредприятиями.

В течение почти трех лет эти три госпредприятия, выполняя указания организаторов схемы, закупили по завышенным ценам разнообразное оборудование, запасные, расходные материалы и другие товары, иногда даже без необходимости, на общую сумму почти 174,5 млн грн, незаконно переплатив более 51,17 млн гривен.

Напомним, в феврале президент Владимир Зеленский назвал условия для закрытия убыточных шахт.