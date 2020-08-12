Оккупанты открывали огонь из гранатомета вблизи Марьинки

Потерь среди ВСУ нет.

Оккупанты открывали огонь из гранатомета вблизи Марьинки
Фото: 112

С начала суток роSSийско-оккупационные войска нарушили режим тишины на Донбассе и открывали огонь из подствольного гранатомета вблизи Марьинки в Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"В районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии РоSSийской Федерации в Донецкой и Луганской областях ситуация остается полностью контролируемой украинскими воинами. Следуя полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня, наши военнослужащие продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению", - подчеркнули в штабе.

При этом отмечается, что был зафиксирован один факт нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ - противник совершил выстрелы из подствольного гранатомета вблизи Марьинки. На всех остальных участках фронта режим тишины соблюдался в полной мере.

Военнослужащие на провокации боевиков огонь в ответ не открывали.

"С тех пор как провозглашен режим прекращения огня, вступивший в силу с 27 июля, среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - отметили в штабе ООС.

Напомним, за прошедшие сутки были зафиксированы провокации боевиков у Красногоровки. Оккупанты использовали стрелковое оружие.

10 августа штаб констатировал отсутствие ранений и боевых потерь в рядах ООС за полмесяца режима "тишины".

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