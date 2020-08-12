ОАСК вернул в Офис генпрокурора "оставленные на стуле" подозрения главе суда Вовку и еще четырем судьям

В суде отметили, что сообщение вручается или лично в день его составления, или способом, предусмотренным действующим Кодексом для вручения сообщений.

ОАСК вернул в Офис генпрокурора "оставленные на стуле" подозрения главе суда Вовку и еще четырем судьям
Фото: LB.ua

Руководитель аппарата Окружного административного суда Киева вернул Офису генерального прокурора неврученное подозрение главе суда Павлу Вовку и еще четырем судьям суда.

Об этом сообщается на сайте ОАСК.

"Окружной административный суд города Киева вернул в Офис Генерального прокурора неврученные сообщения о подозрениях судьям Окружного административного суда города Киева Вовку П.В., Погрибниченко И.Н., Огурцову А.П., Качуре И.А. и Келеберде В.И. в уголовном производстве №42014100020000046 от 25.02.2014 года, которые были оставлены прокурорами просто на стуле в коридоре суда в нерабочее время", - говорится в сообщении.

В ОАСК отметили, что уведомление вручается лично в день его составления, а в случае невозможности такого вручения - способом, предусмотренным действующим Кодексом для вручения сообщений. В частности, согласно ч. 2 ст. 135 УПК Украины в случае временного отсутствия лица по месту жительства повестка для передачи ему вручается под расписку взрослому члену семьи лица или другому лицу, которое с ним проживает, жилищно-эксплуатационной организации по месту жительства или администрации по месту его работы.

Также подчеркивается, что согласно нормам законодательства, руководитель аппарата суда и его заместители наделены властными полномочиями только в отношении работников, входящих в аппарат определенного суда.

"Вместе с тем судья работает в штате определенного суда, однако не входит в состав аппарата того или иного суда. Исходя из этого, ни руководитель аппарата суда, ни его заместители по отношению к судьям не относятся к понятию "администрация места работы", указанному в ст. 135 УПК Украины", - говорится в сообщении.

В суде заявили, что готовы выполнять исключительно законные требования прокуроров, а потому вынуждены были вернуть в Генеральную прокуратуру тексты документов.

Кроме того, аппарат суда обратил внимание на то, что указанные документы не содержат сведений о дате, месте, времени, способе, данных лиц, кому именно было передано сообщение о подозрении, и кем именно и на каком основании осуществлялось указанное сообщение и разъяснение прав подозреваемого.

Напомним, 17 июля сообщалось, что НАБУ сообщил о подозрении главе ОАСК Вовку, заместителю главы суда Евгению Аблову, еще пятерым судьям и руководителю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Учителям не будут делать тесты на коронавирус перед учебным годом, - СтепановУчителям не будут делать тесты на коронавирус перед учебным годом, - Степанов
Панама будет вводить санкции против своих судов, заходящих в порты оккупированного КрымаПанама будет вводить санкции против своих судов, заходящих в порты оккупированного Крыма
Комитет Сената США одобрил последнюю часть доклада о вмешательстве РФ в выборы 2016 годаКомитет Сената США одобрил последнюю часть доклада о вмешательстве РФ в выборы 2016 года
Украина призвала мир не допустить реабилитации Сталина в РоSSииУкраина призвала мир не допустить реабилитации Сталина в РоSSии
Журналист-расследователь программы “Схемы” обнаружил в своей киевской квартире признаки прослушки (фото)Журналист-расследователь программы “Схемы” обнаружил в своей киевской квартире признаки прослушки (фото)
Блок рекламы


Похожие новости
Депутаты обжаловали в КС существование Большой палаты Верховного СудаДепутаты обжаловали в КС существование Большой палаты Верховного Суда
Переданный при обмене пособник боевиков вернулся в Украину и собирается участвовать в выборахПереданный при обмене пособник боевиков вернулся в Украину и собирается участвовать в выборах
Зеленский назначил заместителем главы Офиса президента экс-чиновника МВД времен Януковича - ТатароваЗеленский назначил заместителем главы Офиса президента экс-чиновника МВД времен Януковича - Татарова
В ОАСК поступил иск об аннулировании свидетельства партии "Слуга народа"В ОАСК поступил иск об аннулировании свидетельства партии "Слуга народа"
Назначение Пискуна советником генпрокурора - неправильное решение, - советник главы ОПНазначение Пискуна советником генпрокурора - неправильное решение, - советник главы ОП
ФБР провело обыски в офисном центре Кливленда, связанном с КоломойскимФБР провело обыски в офисном центре Кливленда, связанном с Коломойским
ВАКС избрал меру пресечения главе Государственной судебной администрации ХолоднюкуВАКС избрал меру пресечения главе Государственной судебной администрации Холоднюку
НАБУ вручила подозрения по делу о незаконном выделении газового месторождения "Арконе"НАБУ вручила подозрения по делу о незаконном выделении газового месторождения "Арконе"
На Луганщине 4 диверсантам, которые взорвали мост в 2014 году, объявили подозренияНа Луганщине 4 диверсантам, которые взорвали мост в 2014 году, объявили подозрения
В Офисе президента объяснили, у кого будут выходные в новые государственные праздникиВ Офисе президента объяснили, у кого будут выходные в новые государственные праздники
Последние новости
Подгружаем последние новости