ОАСК вернул в Офис генпрокурора "оставленные на стуле" подозрения главе суда Вовку и еще четырем судьям

В суде отметили, что сообщение вручается или лично в день его составления, или способом, предусмотренным действующим Кодексом для вручения сообщений.

Руководитель аппарата Окружного административного суда Киева вернул Офису генерального прокурора неврученное подозрение главе суда Павлу Вовку и еще четырем судьям суда.

Об этом сообщается на сайте ОАСК.

"Окружной административный суд города Киева вернул в Офис Генерального прокурора неврученные сообщения о подозрениях судьям Окружного административного суда города Киева Вовку П.В., Погрибниченко И.Н., Огурцову А.П., Качуре И.А. и Келеберде В.И. в уголовном производстве №42014100020000046 от 25.02.2014 года, которые были оставлены прокурорами просто на стуле в коридоре суда в нерабочее время", - говорится в сообщении.

В ОАСК отметили, что уведомление вручается лично в день его составления, а в случае невозможности такого вручения - способом, предусмотренным действующим Кодексом для вручения сообщений. В частности, согласно ч. 2 ст. 135 УПК Украины в случае временного отсутствия лица по месту жительства повестка для передачи ему вручается под расписку взрослому члену семьи лица или другому лицу, которое с ним проживает, жилищно-эксплуатационной организации по месту жительства или администрации по месту его работы.

Также подчеркивается, что согласно нормам законодательства, руководитель аппарата суда и его заместители наделены властными полномочиями только в отношении работников, входящих в аппарат определенного суда.

"Вместе с тем судья работает в штате определенного суда, однако не входит в состав аппарата того или иного суда. Исходя из этого, ни руководитель аппарата суда, ни его заместители по отношению к судьям не относятся к понятию "администрация места работы", указанному в ст. 135 УПК Украины", - говорится в сообщении.

В суде заявили, что готовы выполнять исключительно законные требования прокуроров, а потому вынуждены были вернуть в Генеральную прокуратуру тексты документов.

Кроме того, аппарат суда обратил внимание на то, что указанные документы не содержат сведений о дате, месте, времени, способе, данных лиц, кому именно было передано сообщение о подозрении, и кем именно и на каком основании осуществлялось указанное сообщение и разъяснение прав подозреваемого.

Напомним, 17 июля сообщалось, что НАБУ сообщил о подозрении главе ОАСК Вовку, заместителю главы суда Евгению Аблову, еще пятерым судьям и руководителю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку.