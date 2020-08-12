В Польше решили оставить бывшего главу Укравтодора под стражей

В Польше решили оставить бывшего главу Укравтодора под стражей

Польский суд во вторник отклонил ходатайство об освобождении экс-главы Укравтодора Славомира Новака из-под стражи. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.pl.

Суд отклонил ходатайство защиты и оставил в силе решение суда предыдущей инстанции о предварительном заключении С.Новака. Защита С.Новака хотела заменить предварительное заключение на другую меру пресечения, например, выход под залог. Также адвокаты предоставили список из 17 человек, которые были готовы взять С.Новака на поруки.

22 июля районный суд Варшавы постановил задержать С.Новака на три месяца. Бывший министр транспорта в правительстве Дональда Туска, а затем глава украинского дорожного агентства подозревается в руководстве организованной преступной группой, получавшей выгоду от коррупции.

Расследование связано с периодом, когда С.Новак возглавлял "Укравтодор". Он был назначен и. о. председателя агентства в октябре 2016 года, а в отставку подал в конце сентября 2019 года.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Учителям не будут делать тесты на коронавирус перед учебным годом, - СтепановУчителям не будут делать тесты на коронавирус перед учебным годом, - Степанов
Панама будет вводить санкции против своих судов, заходящих в порты оккупированного КрымаПанама будет вводить санкции против своих судов, заходящих в порты оккупированного Крыма
Комитет Сената США одобрил последнюю часть доклада о вмешательстве РФ в выборы 2016 годаКомитет Сената США одобрил последнюю часть доклада о вмешательстве РФ в выборы 2016 года
Украина призвала мир не допустить реабилитации Сталина в РоSSииУкраина призвала мир не допустить реабилитации Сталина в РоSSии
Журналист-расследователь программы “Схемы” обнаружил в своей киевской квартире признаки прослушки (фото)Журналист-расследователь программы “Схемы” обнаружил в своей киевской квартире признаки прослушки (фото)
Блок рекламы


Похожие новости
Бывшего министра иностранных дел Кожару суд оставил под стражейБывшего министра иностранных дел Кожару суд оставил под стражей
США наложили санкции на главу Гонконга из-за "репрессий против демократии"США наложили санкции на главу Гонконга из-за "репрессий против демократии"
Главу Рославичевского сельсовета на Киевщине снова обвинили в избиении односельчанки (видео)Главу Рославичевского сельсовета на Киевщине снова обвинили в избиении односельчанки (видео)
В Польше задержали еще одного подозреваемого по делу экс-главы "Укравтодора" НовакаВ Польше задержали еще одного подозреваемого по делу экс-главы "Укравтодора" Новака
Апелляционный суд оставил Мангера под стражейАпелляционный суд оставил Мангера под стражей
Главу МВД Индии госпитализировали с коронавирусомГлаву МВД Индии госпитализировали с коронавирусом
В деле экс-главы "Укравтодора" Новака появился шестой подозреваемыйВ деле экс-главы "Укравтодора" Новака появился шестой подозреваемый
Франция пригрозила Польше "серьезными последствиями" за выход из Стамбульской конвенцииФранция пригрозила Польше "серьезными последствиями" за выход из Стамбульской конвенции
Четверть заробитчан хотели бы навсегда остаться в ПольшеЧетверть заробитчан хотели бы навсегда остаться в Польше
В Польше предъявили обвинение экс-главе Укравтодора НовакуВ Польше предъявили обвинение экс-главе Укравтодора Новаку
Последние новости
Подгружаем последние новости