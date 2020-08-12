МИД Беларуси считает "абсолютно неприемлемыми" заявления о санкциях и критику действий белорусских властей

МИД Беларуси отреагировал на критику иностранных партнеров по поводу применения силы против мирных протестующих, которые не признают Александра Лукашенко победителем президентских выборов из-за непрозрачного избирательного процесса.

Заявление опубликовано на сайте МИД Беларуси, сообщает "Эспрессо".

Официальный Минск назвал "абсолютно неприемлемыми" заявления с критикой действий белорусских властей.

"Абсолютно неприемлемо то, как быстро ряд европейских чиновников сделали важнейшие для нашей страны политические заявления, даже без попытки объективно разобраться и реально оценить ситуацию. Отдельные громкие выводы на высшем и высоком уровнях основаны на односторонней информации и откровенной лжи", - заявили в МИД Беларуси.

Также белорусские власти заявили о "внешнем вмешательстве".

"Еще до избирательной кампании мы обращались за содействием наших партнеров, говоря о фактах прямого внешнего вмешательства. Мы неоднократно предлагали вам, критикующим нас сегодня, вместе разобраться в происходящем. Но вместо этого на второй день уже звучат призывы к санкциям", - говорится в заявлении.

В то же время официальный Минск заявляет о готовности к "конструктивному и объективному" диалогу с международными партнерами.