Судьба главного редактора белорусской "Нашей нивы" до сих пор неизвестна

Предполагают, что журналиста могли избить.

Судьба главного редактора белорусской "Нашей нивы" до сих пор неизвестна
Фото: скрін відео

Местонахождение главного редактора белорусского издания "Наша нива" Егора Мартыновича остается неизвестным.

Об этом сообщает в телеграме ресурс TUT.by.

"До сих пор неизвестно, где находится главный редактор «Нашей нивы». Прошли почти сутки", - говорится в сообщении.

По информации ресурса, Егор Мартынович исчез вчера ночью, когда ехал забирать жену после работы.

"Официально правоохранительные органы не прокомментировали случившееся. Как удалось узнать его жене, Егора задержали", - говорится в сообщении.

Где находится журналист, близкие и коллеги не знают. Предполагают, что журналиста могли избить.

Напомним, в столице Беларуси Минске в воскресенье, 9 августа, сразу после закрытия избирательных участков на проспекте Независимости начали собираться протестующие.

В стране уже второй день продолжаются акции протеста и столкновения их участников с сотрудниками правоохранительных структур после того, как на выборах президента, по предварительным данным ЦИК республики, нынешний президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основная соперница Тихановская - 10,9 %.

В стране почти не работает интернет, есть перебои с доступом к СМИ, кроме государственных.

В столице Беларуси и в других городах страны на улицу вышли десятки тысяч человек. Силовики против них использовали светошумовые гранаты, водометы и резиновые пули.

Сегодня, 11 августа, началась новая волна протестов, около 19:00 граждане начали выходить на улицы. Митингующих призывали рассредоточиться и передвигаться по городу небольшими группами до 20 человек.

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