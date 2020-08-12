В Беларуси силовики начали изымать автомобили, которые используют для блокировки улиц

Следственный комитет Беларуси решил изымать автомобили, используемые демонстрантами во время протестов для блокировки движения на дорогах, пишет государственное агентство БелТА со ссылкой на ведомство.

"Автомобили, которые используются для блокировки транспорта, являются орудиями преступления и служат средством для установления фактических обстоятельств по уголовному делу, в связи с чем будут изыматься у владельцев и признаваться вещественными доказательствами", - говорится в сообщении комитета.

В Следственном комитете заявили, что создание препятствий, установка баррикад, постов или блокировки запрещены законом.

Ранее власти начали демонтировать лавочки, урны и тумбы возле станции метро "Каменная Горка" в Минске. Во время протестов люди пытались построить из них баррикады, чтобы блокировать движение.

Напомним, сегодня вечером в Беларуси началась новая волна протестов, около 19:00 граждане начали выходить на улицы.

В стране второй день продолжаются акции протеста и стычки их участников с сотрудниками правоохранительных структур после того, как на выборах президента, по предварительным данным ЦИК республики, нынешний президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основная соперница Тихановская - 10,9%.

В стране почти не работает интернет, есть перебои с доступом к СМИ , кроме государственных.

В столице Беларуси и в других городах страны на улицу вышли десятки тысяч человек. Силовики против них использовали светошумовые гранаты, водометы и резиновые пули.