В Беларуси силовики начали изымать автомобили, которые используют для блокировки улиц

Создание препятствий запрещено законом.

В Беларуси силовики начали изымать автомобили, которые используют для блокировки улиц
Фото: https://belsat.eu/

Следственный комитет Беларуси решил изымать автомобили, используемые демонстрантами во время протестов для блокировки движения на дорогах, пишет государственное агентство БелТА со ссылкой на ведомство.

"Автомобили, которые используются для блокировки транспорта, являются орудиями преступления и служат средством для установления фактических обстоятельств по уголовному делу, в связи с чем будут изыматься у владельцев и признаваться вещественными доказательствами", - говорится в сообщении комитета.

В Следственном комитете заявили, что создание препятствий, установка баррикад, постов или блокировки запрещены законом.

Ранее власти начали демонтировать лавочки, урны и тумбы возле станции метро "Каменная Горка" в Минске. Во время протестов люди пытались построить из них баррикады, чтобы блокировать движение.

Напомним, сегодня вечером в Беларуси началась новая волна протестов, около 19:00 граждане начали выходить на улицы.

В стране второй день продолжаются акции протеста и стычки их участников с сотрудниками правоохранительных структур после того, как на выборах президента, по предварительным данным ЦИК республики, нынешний президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основная соперница Тихановская - 10,9%.

В стране почти не работает интернет, есть перебои с доступом к СМИ, кроме государственных.

В столице Беларуси и в других городах страны на улицу вышли десятки тысяч человек. Силовики против них использовали светошумовые гранаты, водометы и резиновые пули.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Учителям не будут делать тесты на коронавирус перед учебным годом, - СтепановУчителям не будут делать тесты на коронавирус перед учебным годом, - Степанов
Панама будет вводить санкции против своих судов, заходящих в порты оккупированного КрымаПанама будет вводить санкции против своих судов, заходящих в порты оккупированного Крыма
Комитет Сената США одобрил последнюю часть доклада о вмешательстве РФ в выборы 2016 годаКомитет Сената США одобрил последнюю часть доклада о вмешательстве РФ в выборы 2016 года
Украина призвала мир не допустить реабилитации Сталина в РоSSииУкраина призвала мир не допустить реабилитации Сталина в РоSSии
Журналист-расследователь программы “Схемы” обнаружил в своей киевской квартире признаки прослушки (фото)Журналист-расследователь программы “Схемы” обнаружил в своей киевской квартире признаки прослушки (фото)
Блок рекламы


Похожие новости
МИД Беларуси считает "абсолютно неприемлемыми" заявления о санкциях и критику действий белорусских властейМИД Беларуси считает "абсолютно неприемлемыми" заявления о санкциях и критику действий белорусских властей
ЕС готов отправить посредника для прямых переговоров с властями БеларусиЕС готов отправить посредника для прямых переговоров с властями Беларуси
Жена экс-кандидата в президенты Беларуси Цепкало призвала мир признать Тихановскую президентомЖена экс-кандидата в президенты Беларуси Цепкало призвала мир признать Тихановскую президентом
В Беларуси начинается новая волна протестов, люди выходят на улицыВ Беларуси начинается новая волна протестов, люди выходят на улицы
Кольченко присудили 40 часов общественных работ за участие в столкновениях у посольства Беларуси в КиевеКольченко присудили 40 часов общественных работ за участие в столкновениях у посольства Беларуси в Киеве
Тихановская записала видео, в котором призвала белорусов не выходить на улицыТихановская записала видео, в котором призвала белорусов не выходить на улицы
Соратники Тихановской сообщили, что она общалась с силовиками в ЦИК БеларусиСоратники Тихановской сообщили, что она общалась с силовиками в ЦИК Беларуси
Президент Литвы призвал "со всей серьезностью говорить о санкциях в отношении Беларуси"Президент Литвы призвал "со всей серьезностью говорить о санкциях в отношении Беларуси"
Google создал интерактивную карту протестов в Беларуси
На пятерых активистов составлены админпротоколы за хулиганство под зданием посольства Беларуси в Киеве (видео)На пятерых активистов составлены админпротоколы за хулиганство под зданием посольства Беларуси в Киеве (видео)
Последние новости
Подгружаем последние новости