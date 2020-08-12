В Беларуси начинается новая волна протестов, люди выходят на улицы

Сегодня вечером в Беларуси началась новая волна протестов, около 19:00 граждане начали выходить на улицы.

Об этом сообщает

Тelegram-канал NEXTA.

Митингующих призывали рассредоточиться и передвигаться по городу небольшими группами до 20 человек.

"Мы снова выходим на улицу! Вчера Минск показал всему миру, что побороть многочисленные и вооруженные силы карателей - абсолютно реально!" - говорится в сообщении.

Отмечается, что во всех областных центрах страны полностью пропал мобильный интернет. Белорусов просят использовать VPN.

Также протестующих предупреждают о большом количестве вооруженных силовиков на улицах, в частности - в Минске. Так на улице Пушкинской они, очевидно, готовят засаду.

Ранее ОМОН разогнал людей, которые принесли цветы к месту гибели мирного демонстранта на Пушкинской.

Милиционеры ловят и задерживают случайных людей и прохожих.

"На Пушкинской кого-то уже задержали. Старайтесь не ходить в одиночку! Группой в 5 человек отбиваться от карателей куда проще", - отмечается в сообщении.

Также сообщается о большом количестве военной техники у штаба оппозиционного кандидата в президенты Светланы Тихановской и призывают людей туда не идти.

Напомним, сегодня днем в Минске мужчина с плакатом "Прекратите убивать людей" остановил поезд метро.

В стране второй день продолжаются акции протеста и столкновения их участников с сотрудниками правоохранительных структур после того, как на выборах президента, по предварительным данным ЦИК республики, нынешний президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основная соперница Тихановская - 10,9% .

В стране почти не работает интернет, есть перебои с доступом к СМИ , кроме государственных.

В столице Беларуси и в других городах страны на улицу вышли десятки тысяч человек. Силовики против них использовали светошумовые гранаты, водометы и резиновые пули. Вечером 10 августа МВД сообщило о первом погибшем. Ведомство считает, что мужчина якобы неудачно пытался бросить в ОМОН взрывное устройство. Также сообщалось о 3 тыс. задержанных.

Сегодня утром стало известно, что оппозиционная кандидат Светлана Тихановская выехала в Литву. Позже было обнародовано два ее видеообращения. В первом она, в частности, заявляет, что приняла решение уехать из республики "абсолютно самостоятельно". Во втором призвала своих сторонников не противостоять милиции и больше не выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности. Когда именно были записаны эти видео - до отъезда Тихановской или после - неизвестно.