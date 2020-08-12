Кольченко присудили 40 часов общественных работ за участие в столкновениях у посольства Беларуси в Киеве

Бывшего политзаключенного Кремля суд признал виновным в хулиганстве.

Шевченковский районный суд Киева признал Александра Кольченко виновным в мелком хулиганстве во время акции протеста под посольством Беларуси.

Фото: Макс Требухов

Суд назначил Кольченко 40 часов общественных работ, пишут Ґрати.

10 августа Кольченко участвовал в акции у посольства Беларуси в Киеве. Один из анархистов достал куриные яйца. Полиция решила, что он хочет бросить их в посольство, и задержала активиста. Его соратники попытались помешать правоохранителям. Между анархистами и полицией завязалась драка, после чего пятерых левых активистов, включая Кольченко, задержали.

На Кольченко и еще двух анархистов полиция составила протоколы о мелком хулиганстве и злостном неповиновении полицейским (статьи 173 и 185 Кодекса об административных правонарушениях).

Согласно рапорту полиции, бывший политзаключенный нецензурно выражался и хватал правоохранителей за одежду. Сам Александр свою вину отрицает и обещает обжаловать это решение.

Дело по другой статье - злостное неповиновение полиции - также инкриминируемой Александру, суд отправил на дооформление из-за некачественно составленных протоколов.

Напомним, осужденный в РоSSии до 10 лет лишения свободы крымчанин Александр Кольченко вернулся в Украину в рамках обмена пленными в сентябре 2019 года. Кольченко задержали в Крыму вместе с режиссером Олегом Сенцовым в мае 2014 года по обвинению в подготовке терактов.

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