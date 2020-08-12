Тихановская записала видео, в котором призвала белорусов не выходить на улицы

"Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности. Берегите себя и своих близких".

Тихановская записала видео, в котором призвала белорусов не выходить на улицы
Фото: Скріншот відео

Оппозиционная кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская призвала граждан Беларуси не выходить на улицы.

Она записала соответствующее видеообращение, при этом текст на нем она читает с листа.

"Я, Светлана Тихановская, благодарю вас за участие в выборах главы государства. Народ Беларуси сделал свой выбор. С благодарностью и теплотой я обращаюсь ко всем гражданам, которые поддерживали меня все это время. Белорусы! Я призываю вас к благоразумию и уважению закона. Я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности. Берегите себя и своих близких", - сказала Тихановская.

Несколькими часами ранее стало известно, что Тихановская находится в Литве. Она опубликовала видео, в котором сказала, что приняла трудное решение и оказалась перед очень трудным выбором, за который "многие ее поймут, многие осудят, а многие возненавидят".

"Вы знаете, я думала, что вся эта кампания меня очень сильно закалила и придала мне столько сил, что я выдержу все. Но, наверное, я так и осталась той слабой женщиной, которой была изначально. Я приняла очень тяжелое для себя решение. Это решение я приняла для себя абсолютно самостоятельно - ни друзья, ни родные, ни штаб, ни Сергей (арестованный муж, экс-кандидат в президенты, - ред.) никоим образом на него просто не могли повлиять", - отметила она.

"Знаете, не дай Бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я. Поэтому люди, берегите себя, пожалуйста. Ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит. Дети - это самое важное, что есть в нашей жизни", - пояснила Тихановская.

Напомним, в воскресенье в Беларуси прошли президентские выборы. По предварительным данным ЦИК, действующий президент страны Александр Лукашенко набрал более 80% голосов, Тихановская - около 10%.

После закрытия избирательных участков по всей стране начались массовые акции протеста. В Минске и других городах страны на улицу вышли десятки тысяч людей, произошли столкновения с силовиками, которые использовали против протестующих светошумовые гранаты, водометы и резиновые пули. Вечером 10 августа МВД сообщило о первом погибшем. Ведомство полагает, что мужчина якобы неудачно пытался бросить в ОМОН взрывное устройство.

Накануне штаб Тихановской отказался признать результаты выборов, а сама она призвала граждан, считающих, что их голос украли, не молчать. Тихановская отметила, что, по данным из участков, где не было фальсификаций, она набрала около 70-80% голосов. При этом она отметила, что сама она не будет выходить на улицу, потому что это, по ее мнению, приведет к эскалации.

10 августа в КГБ Беларуси заявили о предотвращении покушения на Тихановскую.



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