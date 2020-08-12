Дело Шеремета: Юлию Кузьменко отпустили из-под стражи

Дело Шеремета: Юлию Кузьменко отпустили из-под стражи

Врача Юлию Кузьменко, подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета, отпустили из-под стражи под круглосуточный домашний арест.

Об этом KV стало известно из сообщения “Украинской правды” из Киевского апелляционного суда. 

Таким образом суд удовлетворил ходатайство защиты, которая просила отменить арест Кузьменко.

Решение приняла коллегия судей Юрия Сливы, Татьяны Фрич и Владимира Мельника.

Ее адвокат, среди прочего, обращал внимание, что арест обосновывают тяжестью инкриминируемого преступления, но это противоречит практике Европейского суда по правам человека. Также защита говорила, что Кузьменко не может скрываться на оккупированной территории, как пишет прокуратура, потому в таком случае ее как волонтерку задержат боевики.

Сама врач, выступая в суде, вспомнила о репрессиях времен СССР и сказала, что ее вместе с другими фигурантами дела преследуют для дискредитации волонтерского и ветеранского движения.

В суде также были поручители, готовые взять Кузьменко на поруки. В частности, депутат от "Европейской солидарности" Михаил Бондарь, бывший советский политзаключенный Степан Хмара, военный и екснардеп Андрей Тетерук.

Прокурор просил не отменять арест.

В то же время, судьи говорили, что риски, на которые ранее ссылались правоохранители (побега, препятствование следствию и тд), уже недействительны, потому расследование завершено.

Прокурор ответил, что риски якобы продолжают существовать потому, что все еще идет следствие относительно заказчиков убийства и они пока еще не установлены.

В частности, сторона обвинения считает давлением на эксперта то, что защита требует привлечь его к дисциплинарной ответственности.

Также судьи хотели, чтобы прокурор объяснил, какая есть связь между Кузьменко и неустановленными заказчиками. Прокурор не ответил на это прямо.

Прессу и общественных слушателей в зал заседания не допустили.

Напомним, что в декабре 2019 года Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей ветерану АТО и музыканту Андрею (Riffmaster) Антоненко. Ранее суд избрал аналогичную меру пресечения волонтеру и детскому медику Юлии Кузьменко. Правоохранители считают, что именно Кузьменко подложила взывчатку под автомобиль журналиста Павла Шеремета в ночь перед его гибелью в 2016 году, а Антоненко ее сопровождал. Также Антоненко подозревают в организации убийства. 

Как сообщала KV, 12 декабря 2019 года на пленарном заседании Киевсовета депутаты приняли решение назвать сквер в центре столицы в честь Павла Шеремета. Имя выдающегося журналиста будет носить зеленая зона на пересечении улиц Рейтарская и Стрелецкая. Соответствующий земельный участок в Шевченковском районе был избран по предварительному согласованию с близкими Шеремета. За соответствующее решение проголосовали 86 депутатов.

Павел Шеремет – белорусский, роSSийский и украинский журналист телевидения, радио и периодических изданий. Погиб в результате покушения 20 июля 2016 в центре Киева.

Фото: соцсети


Сергей Албул, КиевВласть

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