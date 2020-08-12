Майор СБУ и полковник запаса передавали секретные данные роSSийским спецслужбам в конфетах

Им грозит до 15 лет заключения с конфискацией.

Государственное бюро расследований совместно со Службой безопасности Украины задержали в Броварах майора СБУ и военного пенсионера, которые в конфетах передавали секретные данные роSSийским спецслужбам.

Об этом информирует пресс-служба ГБР.

По данным предварительного расследования, майор СБУ собирал и передавал через курьера - полковника в запасе спецслужбам РоSSийской Федерации сведения, составляющие государственную тайну, разглашение которой представителям иностранного государства представляет угрозу национальной безопасности Украины.

8 августа 2020 года во время передачи флеш-носителя с секретными сведениями они задержаны «на горячем» в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Также проведены обыски по месту жительства фигурантов, где изъяты дополнительные доказательства их причастности к совершению государственной измены.

Фото: ГБР

Фото: ГБР

На данный момент задержанным сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины), им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается досудебное расследование.

В ГБР сообщают, что в случае доказательства вины задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без нее.