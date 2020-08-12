Светлана Тихановская просит Лукашенко мирно передать ей власть

Тихановская просит Лукашенко мирно передать ей власть: результаты выборов не признает

Главная оппонентка Александра Лукашенко на президентских выборах Светлана Тихановська, которая сегодня ночью сбежала из Беларуси в Литву, заявила, что не признает предварительных результатов ЦИК, согласно которым на выборах якобы лидирует Александр Лукашенко (по данным ЦИК - 80,23% голосов. - Ред).

"Конечно, мы не признаем. Полученные нами цифры не совпадают с теми, которые были озвучены, - заявила Тихановская на пресс-конференции в Минске.

По результатам независимого экзит-пола, который проводился во время выборов, за Светлану Тихановскую проголосовали около 70% избирателей. По данным официальных протоколов, политик одержала победу на 6 участках в Минске.

В ее избирательном штабе заявили, что готовы к длительным протестам, чтобы доказать справедливость, но хотят решить конфликт без насилия и требуют мирной передачи власти.

Александр Лукашенко уже в шестой раз баллотируется на пост президента Беларуси. Находясь на этой должности уже 26 лет, он не собирается уступать никому другому, и пообещал, что не позволит разрушить страну митингами и забастовками.

Протесты сторонников Тихановской в городах Беларуси жестоко подавляются. Опасаясь за свою жизнь, Светлана Тихановская после того, как подала в ЦИК Беларуси жалобу на результаты выборов президента, выехала из страны, чтобы не подвергать себя и семью опасности. Она лично не принимала участия в акциях протеста, чтобы избежать провокаций, и все эти дни не появлялась на публике.

Напомним, Светлана Тихановская записала видеообращение , в котором рассказала о своем решении покинуть Беларусь.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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