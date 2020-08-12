"Батькивщина" обратится в Конституционный суд по поводу закона об игорном бизнесе

Политик напомнила, что местное самоуправление может провозглашать территории своих общин свободными от игорного бизнеса

Партия «Батькивщина» обратится в Конституционный Суд, чтобы оспорить закон об игорном бизнесе, подписанный сегодня президентом. Об этом Юлия Тимошенко сообщила на своей странице в Facebook.

Она отметила, что Зеленский подписал закон даже несмотря на то, что его собственные депутаты просили наложить вето, потому что «наголосовали таких поправок, которые являются взаимоисключающими».

«Это еще одно преступление против украинского народа. Зеленский рассказывает о каких-то заоблачных деньгах, которые поступят в бюджет, и умалчивает, сколько своих заработанных денег должны потратить для этого украинцы, сколько судеб будет покалечено из-за болезни, признанной официально, - лудомании», - подчеркнула Юлия Тимошенко.

Лидер партии отметила, что «Батькивщина» выступала категорически против превращения государства в страну казино и игровых автоматов.

«Наши местные депутаты начали провозглашать территории своих общин свободными от игорного бизнеса - такую возможность им дает закон о местном самоуправлении», - отметила глава партии.

«Закон об игорном бизнесе, протянутый и подписанный Зеленским, - вреден, преступен, аморален и противоречит Конституции», - резюмировала Юлия Тимошенко.