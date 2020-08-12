"Батькивщина" обратится в Конституционный суд по поводу закона об игорном бизнесе

Политик напомнила, что местное самоуправление может провозглашать территории своих общин свободными от игорного бизнеса

"Батькивщина" обратится в Конституционный суд по поводу закона об игорном бизнесе
Фото: ba.org.ua

Партия «Батькивщина» обратится в Конституционный Суд, чтобы оспорить закон об игорном бизнесе, подписанный сегодня президентом. Об этом Юлия Тимошенко сообщила на своей странице в Facebook.

Она отметила, что Зеленский подписал закон даже несмотря на то, что его собственные депутаты просили наложить вето, потому что «наголосовали таких поправок, которые являются взаимоисключающими».

«Это еще одно преступление против украинского народа. Зеленский рассказывает о каких-то заоблачных деньгах, которые поступят в бюджет, и умалчивает, сколько своих заработанных денег должны потратить для этого украинцы, сколько судеб будет покалечено из-за болезни, признанной официально, - лудомании», - подчеркнула Юлия Тимошенко.

Лидер партии отметила, что «Батькивщина» выступала категорически против превращения государства в страну казино и игровых автоматов.

«Наши местные депутаты начали провозглашать территории своих общин свободными от игорного бизнеса - такую возможность им дает закон о местном самоуправлении», - отметила глава партии.

«Закон об игорном бизнесе, протянутый и подписанный Зеленским, - вреден, преступен, аморален и противоречит Конституции», - резюмировала Юлия Тимошенко.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Учителям не будут делать тесты на коронавирус перед учебным годом, - СтепановУчителям не будут делать тесты на коронавирус перед учебным годом, - Степанов
Панама будет вводить санкции против своих судов, заходящих в порты оккупированного КрымаПанама будет вводить санкции против своих судов, заходящих в порты оккупированного Крыма
Комитет Сената США одобрил последнюю часть доклада о вмешательстве РФ в выборы 2016 годаКомитет Сената США одобрил последнюю часть доклада о вмешательстве РФ в выборы 2016 года
Украина призвала мир не допустить реабилитации Сталина в РоSSииУкраина призвала мир не допустить реабилитации Сталина в РоSSии
Журналист-расследователь программы “Схемы” обнаружил в своей киевской квартире признаки прослушки (фото)Журналист-расследователь программы “Схемы” обнаружил в своей киевской квартире признаки прослушки (фото)
Блок рекламы


Похожие новости
Южанина сообщила о фальсификации закона об упрощении для предпринимателейЮжанина сообщила о фальсификации закона об упрощении для предпринимателей
Конституционный суд начал проверку конституционности правил карантина в УкраинаКонституционный суд начал проверку конституционности правил карантина в Украина
Разумков: правки к закону об игорном бизнесе не будут рассматривать по сокращенной процедуреРазумков: правки к закону об игорном бизнесе не будут рассматривать по сокращенной процедуре
Рада на этой неделе рассмотрит закон об игорном бизнесеРада на этой неделе рассмотрит закон об игорном бизнесе
КС получил представление Веховного суда по поводу карантинных ограниченийКС получил представление Веховного суда по поводу карантинных ограничений
Возле Рады прошла акция против пересмотра языкового законаВозле Рады прошла акция против пересмотра языкового закона
Верховный Суд обратился в КС по поводу карантинных ограниченийВерховный Суд обратился в КС по поводу карантинных ограничений
ГБР выступило с заявлением по поводу событий в музее ГончараГБР выступило с заявлением по поводу событий в музее Гончара
Глава Нацбанка уверен в конституционности "антиколомойского" законаГлава Нацбанка уверен в конституционности "антиколомойского" закона
Нардеп Дубинский призывает Раду отменить принятие “банковского закона”, а нардеп Поляков также подал в судНардеп Дубинский призывает Раду отменить принятие “банковского закона”, а нардеп Поляков также подал в суд
Последние новости
Подгружаем последние новости