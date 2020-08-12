Соратники Тихановской сообщили, что она общалась с силовиками в ЦИК Беларуси

Колесникова не исключает того, что заявление Тихановской с призывом не выходить на протесты было записано под давлением.

Соратница оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Мария Колесникова сообщила, что накануне Тихановская в течение трех часов общалась в кабинете председателя ЦИК Беларуси Лидии Ермошиной с двумя высокопоставленными сотрудниками силовых структур.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Тихановская 3 часа общалась в кабинете Ермошиной с двумя высокопоставленными силовиками", - сказала Колесникова журналистам.

Она добавила, что не исключает того, что "заявление Тихановской с призывом не выходить на протесты было записано под давлением силовиков". При этом Колесникова отметила, что ей не известно о прямых угрозах.

Колесникова добавила, что поддерживает выбор Тихановской, но сама остается в Минске.

Напомним, сегодня утром стало известно, что Тихановская уехала в Литву. Позже было обнародовано два видеообращения Тихановской. В первом она, в частности, заявляет, что приняла решение уехать из республики "абсолютно самостоятельно". Во втором - призвала своих сторонников не противостоять милиции и больше не выходить на площади, чтобы не подвергать свою жизнь опасности. Когда именно были записаны эти видео - до отъезда Тихановской или после - неизвестно.

Акции протеста и столкновения их участников с сотрудниками правоохранительных структур в Беларуси продолжаются вторую ночь подряд после того, как на выборах президента, по предварительным данным ЦИК республики, нынешний президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основной соперник Тихановская - 10,9 %.