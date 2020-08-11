Президент Литвы призвал "со всей серьезностью говорить о санкциях в отношении Беларуси"

"Видим несколько тысяч человек, которые закрыты или их судьба неизвестна. Мы не можем смотреть на это сквозь пальцы".

Президент Литвы призвал "со всей серьезностью говорить о санкциях в отношении Беларуси"
Фото: lrp.lt

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что настало время со всей серьезностью говорить о санкциях в отношении Беларуси в ответ на репрессии властей против оппозиции.

Об этом сообщает Delfi.

"Динамика такова, что нам следует со всей серьезностью говорить о санкциях для Беларуси, потому что то, что происходит сейчас, даже издали не напоминает те репрессии, которые режим проводил все последние годы. Сейчас мы видим и погибших, и раненых людей. Видим несколько тысяч человек, которые закрыты, или их судьба неизвестна. Мы не можем смотреть на это сквозь пальцы", - сказал президент Литвы.

По словам Науседа, от ситуации с правами человека будет зависеть сотрудничество Литвы с властями Беларуси.

"Если режим Лукашенко докажет, что права человека на последнем месте, к сожалению, он уже это доказывает, я не считаю, что сотрудничество возможно. Если страна, прежде всего, не уважает права своих собственных людей, основополагающие права, которые записаны и в Конституции, то как можно ожидать, что эта страна может уважать своих зарубежных партнеров", - отметил Гитанас Науседа.

Напомним, в воскресенье в Беларуси прошли президентские выборы. По предварительным данным ЦИК, действующий президент страны Александр Лукашенко набрал более 80% голосов, Тихановская - около 10%.

После закрытия избирательных участков по всей стране начались массовые акции протеста. В Минске и более чем в 20 городах страны на улицу вышли десятки тысяч человек. Произошли столкновения с силовиками, которые использовали против протестующих светошумовые гранаты, водометы и резиновые пули.

Вечером 10 августа МВД сообщило о первом погибшем на акциях протеста. Ведомство полагает, что мужчина якобы неудачно пытался бросить в ОМОН взрывное устройство.

Сейчас оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская находится в Литве. В ее штабе говорят, что отъезд Тихановской организовали белорусские власти. Сама кандидат это отрицает.

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