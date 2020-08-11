Президент Литвы призвал "со всей серьезностью говорить о санкциях в отношении Беларуси"
"Видим несколько тысяч человек, которые закрыты или их судьба неизвестна. Мы не можем смотреть на это сквозь пальцы".
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что настало время со всей серьезностью говорить о санкциях в отношении Беларуси в ответ на репрессии властей против оппозиции.
Об этом сообщает Delfi.
"Динамика такова, что нам следует со всей серьезностью говорить о санкциях для Беларуси, потому что то, что происходит сейчас, даже издали не напоминает те репрессии, которые режим проводил все последние годы. Сейчас мы видим и погибших, и раненых людей. Видим несколько тысяч человек, которые закрыты, или их судьба неизвестна. Мы не можем смотреть на это сквозь пальцы", - сказал президент Литвы.
По словам Науседа, от ситуации с правами человека будет зависеть сотрудничество Литвы с властями Беларуси.
"Если режим Лукашенко докажет, что права человека на последнем месте, к сожалению, он уже это доказывает, я не считаю, что сотрудничество возможно. Если страна, прежде всего, не уважает права своих собственных людей, основополагающие права, которые записаны и в Конституции, то как можно ожидать, что эта страна может уважать своих зарубежных партнеров", - отметил Гитанас Науседа.
Напомним, в воскресенье в Беларуси прошли президентские выборы. По предварительным данным ЦИК, действующий президент страны Александр Лукашенко набрал более 80% голосов, Тихановская - около 10%.
После закрытия избирательных участков по всей стране начались массовые акции протеста. В Минске и более чем в 20 городах страны на улицу вышли десятки тысяч человек. Произошли столкновения с силовиками, которые использовали против протестующих светошумовые гранаты, водометы и резиновые пули.
Вечером 10 августа МВД сообщило о первом погибшем на акциях протеста. Ведомство полагает, что мужчина якобы неудачно пытался бросить в ОМОН взрывное устройство.
Сейчас оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская находится в Литве. В ее штабе говорят, что отъезд Тихановской организовали белорусские власти. Сама кандидат это отрицает.