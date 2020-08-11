В "Слуге народа" озвучили предварительную дату заседания Рады

Верховная Рада может собраться на внеочередную сессию 25 августа, чтобы принять, в частности, законопроект об увеличении минимальной заработной платы в Украине до 5 тыс. гривен.

Об этом глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

"Я не знаю, внес ли президент, не внес ли представление (о проведении внеочередного заседания - ИФ), но время для этого есть, и мы, скорее всего, соберемся, чтобы принять этот закон и другие законы", - цитирует Гетманцева Интерфакс-Украина.

Вероятность созыва Зеленским внеочередной сессии парламента 25 августа подтвердила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Мы уже предупредили народных депутатов, что 25 августа может состояться, и, скорее всего, состоится внеочередная сессия парламента по основным вопросам - голосование за законопроект, который позволит увеличить минимальную заработную плату до 5 тыс. грн с 1 сентября. Это необходимо принять еще в августе, и поэтому требуется внеочередная сессия", - сказала Кравчук агентству "Интерфакс-Украина".

Народный депутат предположила, что будет инициировать внеочередную сессию глава государства Владимир Зеленский, поскольку законопроект о повышении минимальной заработной платы является президентским.

Напомним, 6 августа президент Владимир Зеленский подал на рассмотрение Верховной Рады законопроект "О внесении изменений в Государственный бюджет на 2020 год" относительно увеличения размера минимальной заработной платы до пяти тысяч гривен с 1 сентября этого года.

Минимальная заработная плата в Украине с 1 января 2020 года составляет 4 723 грн. В 2019 году "минималка" составляла 4 173 гривны, годом ранее - 3 723 гривны.

В июне президент Владимир Зеленский поручил правительству за год поднять минимальную зарплату на 40% - с нынешних 4 723 гривен до 6 500.