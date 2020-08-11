Светлана Тихановская покинула Беларусь ради безопасности

Главная оппонентка действующего лидера Беларуси Александра Лукашенко выехала из страны. Светлана Тихановская сейчас находится в Литве. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Линас Линкявичус на своей странице в Twitter .

По словам министра, Тихановская прилетела в Литву сегодня ночью. Она благополучно пересекла границу страны, в которой ей предоставят убежище. Накануне политик подала в ЦИК Беларуси жалобу на предварительные результаты выборов президента, которые просит признать недействительными.

Доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова сообщила, что оппозиционный белорусский политик покинула страну ради своей же безопасности.

В первый день протестов, которые начались в Беларуси после предварительного оглашения результатов выборов, на оппонентку Лукашенко Светлану Тихановскую готовилось покушение. Она лично не участвовала в акциях протеста, чтобы избежать провокаций, и все эти дни не появлялась на публике.

Тем временем, протесты в стране продолжаются. Люди начали использовать «коктейли Молотова», строят барикады и запускать в ОМОН фейерверки. Протестующих пытаются согнать, используя светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули. Кроме того, уже третий день в стране наблюдаются перебои с интернетом.

Согласно предварительным результатам голосования, на выборах президента Беларуси побеждает Александр Лукашенко с 80,23 % голосов. Официальные результаты выборов ЦИК сообщит в пятницу, 14 августа, однако, исход выборов понятен уже сейчас. Явка белорусов на избирательных участках в этом году составила 84,23%.

Ранее Александр Лукашенко прокомментировал предварительные результаты выборов в Беларуси, назвав это событие для себя настоящим праздником.