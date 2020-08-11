В Словакии заявили о выдворении трех роSSийских дипломатов

Трое роSSийских дипломатов должны покинуть Словацкую Республику.

Об этом заявил руководитель отдела прессы министерства иностранных дел и европейских дел Словакии Юрай Томага, передает Радио Свобода.

"Мы не можем назвать фамилии сотрудников роSSийской дипломатической миссии, в то же время подтверждаем, что было принято решение о выдворении трех сотрудников представительского ведомства РоSSийской Федерации в Словакии", - отметил Томага.

По его словам, было обнаружено злоупотребление визами, выданными словацким консульством в Санкт-Петербурге, следствием чего стало "серьезное уголовное преступление" на территории Словакии.

По информации словацких служб безопасности, деятельность трех роSSийских дипломатов противоречила Венским договоренностям о дипломатических отношениях.

Как сообщают словацкие СМИ , роSSийские дипломаты должны покинуть Словакию до конца этой недели.

В то же время словацкое дипломатическое ведомство отметило, что и в дальнейшем "заинтересовано в развитии двусторонних отношений с Россией ", однако это сотрудничество "должно соответствовать Венским договоренностям о дипломатических отношениях".

Посольство РоSSии в Братиславе пока не комментировало решение министерства иностранных дел и европейских дел Словакии о выдворении трех роSSийских дипломатов.

При этом, как сообщает агентство ТАСС, ответ РоSSии "традиционно будет зеркальным".