В Словакии заявили о выдворении трех роSSийских дипломатов
РоSSия пообещала, что ответ "традиционно будет зеркальным".
Трое роSSийских дипломатов должны покинуть Словацкую Республику.
Об этом заявил руководитель отдела прессы министерства иностранных дел и европейских дел Словакии Юрай Томага, передает Радио Свобода.
"Мы не можем назвать фамилии сотрудников роSSийской дипломатической миссии, в то же время подтверждаем, что было принято решение о выдворении трех сотрудников представительского ведомства РоSSийской Федерации в Словакии", - отметил Томага.
По его словам, было обнаружено злоупотребление визами, выданными словацким консульством в Санкт-Петербурге, следствием чего стало "серьезное уголовное преступление" на территории Словакии.
По информации словацких служб безопасности, деятельность трех роSSийских дипломатов противоречила Венским договоренностям о дипломатических отношениях.
Как сообщают словацкие СМИ, роSSийские дипломаты должны покинуть Словакию до конца этой недели.
В то же время словацкое дипломатическое ведомство отметило, что и в дальнейшем "заинтересовано в развитии двусторонних отношений с Россией", однако это сотрудничество "должно соответствовать Венским договоренностям о дипломатических отношениях".
Посольство РоSSии в Братиславе пока не комментировало решение министерства иностранных дел и европейских дел Словакии о выдворении трех роSSийских дипломатов.
При этом, как сообщает агентство ТАСС, ответ РоSSии "традиционно будет зеркальным".