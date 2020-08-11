ЦИК сформировала избирательные комиссии для проведения местных выборов во всех областях

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) для проведения местных выборов 25 октября создала и сформировала 532 избирательные комиссии: областные, районные (кроме районов в АР Крым), городские (кроме городов в АР Крым), районные в городе Киеве.

Об этом KV стало известно из сообщения ЦИК.

“Рассмотрев соответствующие представления местных организаций политических партий, учитывая результаты проведенной жеребьевки и соответствующие отклонения, Комиссия образовала и сформировала состав 532 областных, районных (кроме районов в АР Крым), городских (кроме городов в АР Крым), районных в городе Киеве избирательных комиссий в пределах 24 областей Украины”, – говорится в сообщении.

Всего сформировано 22 областных, 119 районных, 381 городскую и 10 районных в городе Киеве избирательных комиссий.

Как информировала KV , ЦИК в связи с возникшей после внесения изменений в избирательное законодательство правовой коллизией не может назначить выборы депутатов районных советов на 25 октября 2020 года. В Комиссии не поступало обращений уполномоченного органа о принятии решения о назначении таких выборов, а также отсутствует в установленной форме перечень самих районных советов, где должны пройти выборы. ЦИК просит профильный комитет Верховной Рады (ВР) и Министерство развития общин и территорий дать разъяснения по этому и другим вопросам.

На сегодняшний день, в Комиссию не поступало обращений уполномоченного органа по принятию ЦИК решения о назначении первых выборов депутатов районных советов.

Отметим, что ЦИК на 25 октября 2020 года назначила первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов.

Однако, по информации KV , в конце прошлой недели в Офисе президента (ОП) было принято решение проводить выборы депутатов в райсоветы этой осенью.