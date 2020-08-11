ЦИК сформировала избирательные комиссии для проведения местных выборов во всех областях

ЦИК сформировала избирательные комиссии для проведения местных выборов во всех областях

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) для проведения местных выборов 25 октября создала и сформировала 532 избирательные комиссии: областные, районные (кроме районов в АР Крым), городские (кроме городов в АР Крым), районные в городе Киеве. 

Об этом KV стало известно из сообщения ЦИК.

“Рассмотрев соответствующие представления местных организаций политических партий, учитывая результаты проведенной жеребьевки и соответствующие отклонения, Комиссия образовала и сформировала состав 532 областных, районных (кроме районов в АР Крым), городских (кроме городов в АР Крым), районных в городе Киеве избирательных комиссий в пределах 24 областей Украины”, – говорится в сообщении.

Всего сформировано 22 областных, 119 районных, 381 городскую и 10 районных в городе Киеве избирательных комиссий.

Как информировала KV, ЦИК в связи с возникшей после внесения изменений в избирательное законодательство правовой коллизией не может назначить выборы депутатов районных советов на 25 октября 2020 года. В Комиссии не поступало обращений уполномоченного органа о принятии решения о назначении таких выборов, а также отсутствует в установленной форме перечень самих районных советов, где должны пройти выборы. ЦИК просит профильный комитет Верховной Рады (ВР) и Министерство развития общин и территорий дать разъяснения по этому и другим вопросам. 

На сегодняшний день, в Комиссию не поступало обращений уполномоченного органа по принятию ЦИК решения о назначении первых выборов депутатов районных советов.

Отметим, что ЦИК на 25 октября 2020 года назначила первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов.

Однако, по информации KV, в конце прошлой недели в Офисе президента (ОП) было принято решение проводить выборы депутатов в райсоветы этой осенью.

Фото: ЦИК


Олег Розуменко, КиевВласть

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