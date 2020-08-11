ЦИК сформировала избирательные комиссии для проведения местных выборов во всех областях
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) для проведения местных выборов 25 октября создала и сформировала 532 избирательные комиссии: областные, районные (кроме районов в АР Крым), городские (кроме городов в АР Крым), районные в городе Киеве.
Об этом
“Рассмотрев соответствующие представления местных организаций политических партий, учитывая результаты проведенной жеребьевки и соответствующие отклонения, Комиссия образовала и сформировала состав 532 областных, районных (кроме районов в АР Крым), городских (кроме городов в АР Крым), районных в городе Киеве избирательных комиссий в пределах 24 областей Украины”, – говорится в сообщении.
Всего сформировано 22 областных, 119 районных, 381 городскую и 10 районных в городе Киеве избирательных комиссий.
Как информировала
На сегодняшний день, в Комиссию не поступало обращений уполномоченного органа по принятию ЦИК решения о назначении первых выборов депутатов районных советов.
Отметим, что ЦИК на 25 октября 2020 года назначила первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов.
Однако, по информации
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