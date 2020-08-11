Трамп прервал брифинг из-за стрельбы у Белого дома

В понедельник, 10 августа, пресс-брифинг президента США Дональда Трампа в Белом доме в Вашингтоне был внезапно прерван, и президент вышел из комнаты.

Через несколько минут Трамп вернулся и заявил о том, что неподалеку от Белого дома была стрельба, передает Радио Свобода.

Инцидент произошел в квартале от Белого дома. Как рассказывают журналисты, бывшие на брифинге, через несколько минут после начала выступления президента они услышали выстрелы.

К президенту подошел сотрудник секретной службы, сообщил о стрельбе неподалеку от Белого дома. Президент оставил комнату для брифингов и пошел в Овальный кабинет. Вскоре он вернулся и продолжил пресс-конференцию. На вопрос, заставил ли его этот эпизод понервничать, президент ответил: "Я выгляжу встревоженным?"

Трамп сообщил, что, "судя по всему", агент секретной службы выстрелил в вооруженного человека.

Впоследствии Секретная служба США опубликовала детали инцидента со стрельбой у Белого дома.

В заявлении службы говорится, что подозреваемый подошел к офицеру Секретной службы и заявил, что у него есть оружие.

"Затем подозреваемый повернулся, агрессивно побежал в сторону офицера и сделал движение, чтобы достать какой-то предмет из одежды", - отмечается в сообщении.

Statement from U.S. Secret Service on officer involved shooting: pic.twitter.com/vMP9ypuNh5 — U.S. Secret Service (@SecretService) August 11, 2020

Затем человек стал в стойку стрелка, "будто собирался выстрелить из оружия". После этого офицер Секретной службы выстрелил в торс подозреваемого.

Офицеры оказали раненому первую помощь, после чего его доставили в больницу.

В сообщении отмечается, что на территорию Белого дома посторонние не проникали и никому из его сотрудников ничего не угрожало.

Секретная служба проведет внутреннее расследование действий своего офицера.

Агентство Associated Press со ссылкой на свои источники сообщает, что неназванный подозреваемый находится в критическом состоянии. Следователи пытаются выяснить мотивы его действий. В частности выясняют, не страдает ли он психическими расстройствами.