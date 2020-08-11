Тихановская выехала в Литву

В штабе оппозиционера эту информацию не комментируют.

Оппозиционная кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская находится в Литве.

Об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

"Светлана Тихановская в безопасности. Она в Литве", - написал он в Твиттере.

В штабе оппозиционера эту информацию не комментируют.

Ранее Линкявичюс сообщал, что в течение нескольких часов пытался дозвониться до Тихановской. Ее местонахождение было неизвестно даже сотрудникам кандидата в президенты Беларуси.

До этого в белорусских Telegram каналах начала появляться информация о том, что Тихановскую якобы удерживают в ЦИК.

Накануне штаб главной соперницы Лукашенко отказался признать результаты выборов. Тихановская призвала граждан, которые считают, что их голос украли, не молчать.

Она отметила, что, по данным из участков, где не было фальсификаций, она набрала около 70-80% голосов. При этом Тихановская отметила, что сама она не будет выходить на улицу, потому что это, по ее мнению, приведет к эскалации.

Также накануне, 10 августа, в КГБ Беларуси заявили о предотвращении покушения на Тихановскую. Фактически в КГБ повторили заявление самого Лукашенко о том, что получили от штаба Тихановской сообщение, что они опасаются за жизнь кандидата и боятся провокаций.

Напомним, в воскресенье в Беларуси прошли президентские выборы. По предварительным данным ЦИК, действующий президент страны Александр Лукашенко набрал более 80% голосов, Тихановская - около 10%.

После закрытия избирательных участков по всей стране начались массовые акции протеста. В Минске и других городах страны на улицу вышли десятки тысяч людей, произошли столкновения с силовиками, которые использовали против протестующих светошумовые гранаты, водометы и резиновые пули.