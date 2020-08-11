Китайский город Гуанчжоу передал гуманитарную помощь Киеву

Китайский город Гуанчжоу передал гуманитарную помощь Киеву

Народное муниципальное правительство города Гуанджоу подарило 100 тысяч одноразовых медицинских масок и 200 инфракрасных термометров Киеву. Гумпомощь состоит из медицинских масок и инфракрасных термометров. 

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

Термометры будут переданы в интернатные учреждения и социальные учреждения города. Масками будут обеспечены социальные работники.

Гуманитарная помощь от города Гуанчжоу предоставлена для предотвращения и контроля СOVID-19.

В КГГА напомнили, что что простые вещи помогают сохранить здоровье и даже спасти жизнь:

носите защитную маску;

соблюдайте дистанцию в 1,5 м с другими людьми;

часто мойте руки и пользуйтесь антисептиком

не забывайте проветривать и увлажнять помещение, в котором находитесь.

Если вы почувствовали симптомы заболевания – сообщите своему семейному врачу по телефону и следуйте его рекомендациям.

Как сообщала KV, по состоянию на утро 10 августа за сутки в Украине зафиксировано 1008 новых случаев коронавирусной болезни COVID- 19, за сутки выписаны 387 пациентов. Количество выявленных носителей коронавируса в Киеве увеличилось за минувшие сутки на 66 человек.

Напомним, игрок первой команды “Динамо” Киев Назарий Русин заболел коронавирусом. Тестирование также подтвердило наличие коронавируса у его соседа по комнате Романа Вантуха.

Фото: Bituk.Media


Сергей Албул, КиевВласть

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