Китайский город Гуанчжоу передал гуманитарную помощь Киеву
Народное муниципальное правительство города Гуанджоу подарило 100 тысяч одноразовых медицинских масок и 200 инфракрасных термометров Киеву. Гумпомощь состоит из медицинских масок и инфракрасных термометров.
Об этом
Термометры будут переданы в интернатные учреждения и социальные учреждения города. Масками будут обеспечены социальные работники.
Гуманитарная помощь от города Гуанчжоу предоставлена для предотвращения и контроля СOVID-19.
В КГГА напомнили, что что простые вещи помогают сохранить здоровье и даже спасти жизнь:
носите защитную маску;
соблюдайте дистанцию в 1,5 м с другими людьми;
часто мойте руки и пользуйтесь антисептиком
не забывайте проветривать и увлажнять помещение, в котором находитесь.
Если вы почувствовали симптомы заболевания – сообщите своему семейному врачу по телефону и следуйте его рекомендациям.
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Напомним, игрок первой команды “Динамо” Киев Назарий Русин заболел коронавирусом. Тестирование также подтвердило наличие коронавируса у его соседа по комнате Романа Вантуха.
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