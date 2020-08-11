На пятерых активистов составлены админпротоколы за хулиганство под зданием посольства Беларуси в Киеве (видео)

На пятерых активистов составлены админпротоколы за хулиганство под зданием посольства Беларуси в Киеве (видео)

Во время акции у посольства Республики Беларусь на улице Коцюбинского в Киеве 10 августа группа мужчин нарушали правопорядок. На требования полицейских они не реагировали и были привлечены к административной ответственности за злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского и мелкое хулиганство.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ Нацполиции в Киеве

“Для установления личных данных пяти правонарушителей доставили в Шевченковское управления полиции, где после проверки участковые офицеры полиции составили на них административные материалы по ст. 173 (мелкое хулиганство) и ст. 185 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего) Кодекса Украины об административных правонарушениях”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что правонарушителям грозит наложение штрафа от восьми до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением двадцати процентов заработка, или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Как стало известно KV из сообщения “Информатор”, под зданием посольства Беларусь в понедельник, 10 августа, собрались недовольные граждане Беларуси и Украины. 

“Активисты скандировали политические лозунги и жгли файеры. После попыток бросить яйца в посольство начались задержания. Изначально задержали двух активистов, один из них пытался бросить яйцо в здание посольства”, – говорится в сообщении. 

Отмечается, что задержанных завели во двор, где стоял автобус правоохранителей. Часть активистов пытались заблокировать подъезд полицейской машины ко двору. Всех препятствующих движению также силой убрали с пути движения транспорта. 

Напомним, что 9 августа, под посольством Беларуси в Киеве собралась большая очередь из желающих проголосовать на выборах президента страны. Так как на участок пускали по одному, проголосовать успели не все. Вечером в Киеве прошла акция солидарности с Беларусью “Вместе за свободную Беларусь”. В это время в Минске и других городах Беларуси состоялись многочисленные акции, участники которых требовали ухода Лукашенко с поста президента страны и не соглашались с предварительно оглашенными властями результатами выборов. Провластный экзит-пол сообщил, что победу с почти 80% голосов одержал Александр Лукашенко. Беларусские силовики разогнали выступления граждан с помощью светошумовых гранат и резиновых пуль.

Фото: Информатор


Ольга Марийко, КиевВласть

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