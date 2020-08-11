В Минске ОМОН открыл огонь, ранен водитель городского транспорта
Силовики применяют против протестующих резиновые пули и светошумовые гранаты.
В Минске, где проходят акции протеста после выборов президента, силовики применили против протестующих резиновые пули и светошумовые гранаты.
Бойцы ОМОН в полном снаряжении начали разгонять демонстрантов, используя спецсредства. Об этом сообщает Telegram-канал Onliner.
По оценкам корреспондентов канала, на площади находятся тысячи людей.
В свою очередь TUT.by сообщил, что во время разгона один человек - водитель общественного транспорта, был ранен в ногу.
Напомним, в Беларуси, в воскресенье, 9 августа, состоялись выборы президента. Первые акции протеста начались сразу после объявления экзит-полов, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко набирал около 80% голосов, а его главная оппонентка Светлана Тихановская, накануне собиравшая многолюдные митинги, только около 7%.
Протесты продолжались до поздней ночи и охватили не только столицу, но и другие города. Протестующие и силовики устраивали схватки, к митингующим применяли силу. Жители сообщали об отключении интернета и мобильной связи, не работали местные СМИ.