Экс-министр финансов Данилюк стал членом наблюдательного совета депозитария

В июне НДУ уволил главу наблюдательного совета Игоря Митюкова.

Экс-министр финансов Данилюк стал членом наблюдательного совета депозитария
Фото: facebook/Alex Daniliuk

Национальный депозитарий на дистанционном внеочередном общем собрании акционеров досрочно прекратил полномочия членов наблюдательного совета ПАО "НДУ" и избрал новый.

Одним из его членов стал бывший министр финансов Александр Данилюк.

Пресс-служба НДУ сообщает, что внеочередное собрание акционеров было созвано в связи с прекращением полномочий члена наблюдательного совета Игоря Митюкова по его заявлению.

Собрание акционеров приняло решение досрочно прекратить полномочия всех членов наблюдательного совета и избрало новый состав из семи членов, в который входят 5 независимых директоров: Александр Данилюк, Виталий Лисовенко, Виталий Милентьев, Николай Стеценко и Владимир Якубовский.

Также в новый состав наблюдательного совета были избраны Александр Панченко как представитель акционера Государство Украина в лице Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) и Николай Селехман как представитель акционера Национальный банк.

В ближайшее время состоится первое заседание нового состава Наблюдательного совета НДУ. Первоочередными задачами для вновь избранных членов станет избрание главы совета и определение общего видения будущего направления в развитии деятельности НДУ.

В июне Национальный депозитарий уволил председателя наблюдательного совета Игоря Митюкова.

Национальный депозитарий Украины - юридическое лицо, созданное в форме открытого акционерного общества в 1999 году, на которое в соответствии с Законом Украины "О Национальной депозитарной системе и особенностях электронного обращения ценных бумаг в Украине" возложены функции Центрального депозитария услуг. Деятельность депозитария направлена на обеспечение формирования и функционирования единой системы депозитарного учета ценных бумаг.

Центральный депозитарий ведет депозитарный учет всех эмиссионных ценных бумаг, кроме тех, учет которых ведет Национальный банк Украины в соответствии с компетенцией, определенной этим Законом.

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