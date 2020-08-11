В Минске ранена журналистка "Нашей Нивы"

Огонь открыли военные в форме цвета хаки.

В Минске, где второй день проходят акции протеста, ранена журналистка "Нашей Нивы" Наталья Лубневская.

Об этом сообщает белорусский ресурс TUT.BY.

"Это произошло на Кальварийской, открыли огонь военные в форме цвета хаки. Наталью везут в больницу, она не чувствует ноги", - говорится в сообщении.

По словам мужа журналистки, сейчас ее везут в больницу скорой медицинской помощи. Как сообщила сама Наталья, в нее попала резиновая пуля.

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