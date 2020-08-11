ЦИК сформировала 532 территориальные избирательные комиссии для проведения местных выборов

Сформированный состав территориальных избирательных комиссий обнародуют в ближайшее время.

В ночь на вторник, 11 августа, во время второго заседания Центральная избирательная комиссия Украины образовала и сформировала состав 532 территориальных избирательных комиссий для проведения местных выборов, сообщает отдел взаимодействия со средствами массовой информации секретариата ЦИК.

"Рассмотрев соответствующие представления местных организаций политических партий, учитывая результаты проведенной жеребьевки и соответствующие отклонения, Комиссия образовала и сформировала состав 532 областных, районных (кроме районов в АР Крым), городских (кроме городов в АР Крым), районных в городе Киеве избирательных комиссий в пределах 24 областей Украины.

Таким образом, в установленный законом срок Комиссией сформированы 22 областных, 119 районных, 381 городская и 10 районных в городе Киеве избирательных комиссий для организации подготовки и проведения местных выборов 25 октября 2020 года", - говорится в сообщении на официальном сайте ЦИК.

ЦИК отметила, что в ближайшее время сформированный состав территориальных избирательных комиссий будет обнародован на официальном веб-сайте Комиссии.

Напомним, парламент на заседании 15 июля проголосовал за проект постановления о назначении очередных местных выборов в 2020 году на 25 октября. 23 июля

вступило в силу постановление Верховной Рады о проведении местных выборов 25 октября.

В указанную дату пройдут очередные выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов, кроме оккупированной территории Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Согласно документу, выборы на временно оккупированных территориях Украины будут назначены согласно установленным отдельными законами порядку и срокам при прекращении временной оккупации и агрессии РоSSии против Украины.