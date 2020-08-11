ЦИК сформировала 532 территориальные избирательные комиссии для проведения местных выборов

Сформированный состав территориальных избирательных комиссий обнародуют в ближайшее время.

ЦИК сформировала 532 территориальные избирательные комиссии для проведения местных выборов
Фото: 112

В ночь на вторник, 11 августа, во время второго заседания Центральная избирательная комиссия Украины образовала и сформировала состав 532 территориальных избирательных комиссий для проведения местных выборов, сообщает отдел взаимодействия со средствами массовой информации секретариата ЦИК.

"Рассмотрев соответствующие представления местных организаций политических партий, учитывая результаты проведенной жеребьевки и соответствующие отклонения, Комиссия образовала и сформировала состав 532 областных, районных (кроме районов в АР Крым), городских (кроме городов в АР Крым), районных в городе Киеве избирательных комиссий в пределах 24 областей Украины.

Таким образом, в установленный законом срок Комиссией сформированы 22 областных, 119 районных, 381 городская и 10 районных в городе Киеве избирательных комиссий для организации подготовки и проведения местных выборов 25 октября 2020 года", - говорится в сообщении на официальном сайте ЦИК.

ЦИК отметила, что в ближайшее время сформированный состав территориальных избирательных комиссий будет обнародован на официальном веб-сайте Комиссии.

Напомним, парламент на заседании 15 июля проголосовал за проект постановления о назначении очередных местных выборов в 2020 году на 25 октября. 23 июля

вступило в силу постановление Верховной Рады о проведении местных выборов 25 октября.

В указанную дату пройдут очередные выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов, кроме оккупированной территории Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Согласно документу, выборы на временно оккупированных территориях Украины будут назначены согласно установленным отдельными законами порядку и срокам при прекращении временной оккупации и агрессии РоSSии против Украины.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Учителям не будут делать тесты на коронавирус перед учебным годом, - СтепановУчителям не будут делать тесты на коронавирус перед учебным годом, - Степанов
Панама будет вводить санкции против своих судов, заходящих в порты оккупированного КрымаПанама будет вводить санкции против своих судов, заходящих в порты оккупированного Крыма
Комитет Сената США одобрил последнюю часть доклада о вмешательстве РФ в выборы 2016 годаКомитет Сената США одобрил последнюю часть доклада о вмешательстве РФ в выборы 2016 года
Украина призвала мир не допустить реабилитации Сталина в РоSSииУкраина призвала мир не допустить реабилитации Сталина в РоSSии
Журналист-расследователь программы “Схемы” обнаружил в своей киевской квартире признаки прослушки (фото)Журналист-расследователь программы “Схемы” обнаружил в своей киевской квартире признаки прослушки (фото)
Блок рекламы


Похожие новости
Активисты требуют от Зеленского не признавать результаты выборов президента БеларусиАктивисты требуют от Зеленского не признавать результаты выборов президента Беларуси
В Беларуси в ночь после выборов прошли массовые акции и столкновения с силовиками (обновлено)В Беларуси в ночь после выборов прошли массовые акции и столкновения с силовиками (обновлено)
Кличко с Верещук после выборов будут работать в паре, - Гео ЛеросКличко с Верещук после выборов будут работать в паре, - Гео Лерос
Отказ Тернополя и Луцка усиливать карантин в МВД пояснили приближением выборовОтказ Тернополя и Луцка усиливать карантин в МВД пояснили приближением выборов
Венгрия будет сохранять вето на заседание комиссии Украина-НАТО, - посолВенгрия будет сохранять вето на заседание комиссии Украина-НАТО, - посол
Кинематографисты назвали новые правила проведения питчингов дискриминационными (письмо)Кинематографисты назвали новые правила проведения питчингов дискриминационными (письмо)
Штаб “Слуги народа” в Киеве на местных выборах возглавит глава партии Александр КорниенкоШтаб “Слуги народа” в Киеве на местных выборах возглавит глава партии Александр Корниенко
Контрразведка США заявляет об угрозах со стороны иностранных государств накануне выборовКонтрразведка США заявляет об угрозах со стороны иностранных государств накануне выборов
Рада приняла закон, чтобы отечественные производители “оборонки” могли участвовать в совместных проектах с НАТОРада приняла закон, чтобы отечественные производители “оборонки” могли участвовать в совместных проектах с НАТО
На митинге под Верховной Радой мэр Кличко выступил против “партизации” местных выборов (видео)На митинге под Верховной Радой мэр Кличко выступил против “партизации” местных выборов (видео)
Последние новости
Подгружаем последние новости