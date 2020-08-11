Экс-нардепа Шепелева приговорили к 7 годам тюрьмы

Деснянский районный суд Киева вынес приговор бывшему народному депутату Александру Шепелеву. Его приговорили к семи годам тюрьмы за попытку побега из Украины, находясь под арестом.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

Шепелева в 2013 году задержали в Венгрии, украинские правоохранительные органы подозревали его в причастности к ряду преступлений. В 2014 году его выдали Украине, суд избрал меру пресечения в виде ареста, однако ему удалось сбежать из больницы скорой помощи и покинуть страну.

Деснянский суд признал его виновным в бегстве 6 июля 2014 года, а также в даче взяток сотрудникам органа Пенитенциарной службы Украины за создание условий для побега. Бывшего нардепа приговорили к наказанию в виде 7 лет лишения свободы со штрафом в размере 8,5 тысяч гривень и конфискацией имущества.

Украинские суды рассматривают в отношении Шепелева еще несколько уголовных производств. Кроме дела о хищении денег "Родовид Банка", его обвиняют в организации убийства банкира Сергея Кириченко в 2003 году в Донецке; заказе убийства вице-президента "Родовид Банка" Сергея Дядечко и полковника МВД Романа Ерохина в 2006 году.

Шепелева в 2013 году задержали в Венгрии, украинские правоохранительные органы подозревали его в причастности к ряду преступлений. В 2014 году его выдали Украине, суд избрал меру пресечения в виде ареста, однако ему удалось сбежать из больницы скорой помощи и покинуть страну.

Напомним, Шепелева обвиняют в расхищении средств "Родовод Банка" на сумму более 220 млн грн, а также в участии совместно с бизнесменом Павлом Борулько в организации хищения госсредств рефинансирования Нацбанка на сумму 315,3 млн грн в марте-мае 2009 года.

В июле 2013 года Шепелев был задержан в Венгрии. Его экстрадировали в Украину в марте 2014 года, однако 6 июля Шепелев сбежал из больницы, куда был переведен из СИЗО .

В марте 2015 года на основании международного ордера Интерпола Шепелева задержали роSSийские правоохранители в подмосковном поселке Горки.

В августе 2016 года ГПУ также возбудила уголовное дело по факту государственной измены экс-нардепа.