В МИД ответили на заявление Ирана об отказе выплачивать компенсацию за сбитый самолет

Ирану придется компенсировать убытки если не напрямую, то в регрессном порядке.

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на заявление Ирана о том, что они не будут платить компенсации компании "Международные авиалинии Украины" за сбитый в январе самолет под Тегераном. Поскольку самолет был застрахован европейскими фирмами, то, по мнению иранских властей, компенсации должны выплачивать европейские страховые компании.

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин выразил позицию ведомства по этому поводу.

Он отметил, что во время двусторонних переговоров иранская сторона подтвердила свою готовность возместить ущерб, в т.ч. и авиакомпании МАУ, представители которой были приглашены на переговоры с украинской стороны.

Поэтому договорились включить этот вопрос в повестку дня следующего раунда переговоров.

"Действительно самолет МАУ был застрахован в одной из европейских страховых компаний, которая в свою очередь перестраховала свои риски у других страховщиков.

Соответственно, Ирану придется компенсировать убытки компании МАУ если не напрямую, то в регрессном порядке соответствующим страховым компаниям, но все равно речь о тех же компенсациях", - написал Енин в фейсбуке.

Напомним, в понедельник, 10 августа, глава Центральной организации страхования Ирана Голамреза Сулеймани заявил, что Иран не выплатит компенсации компании "Международные авиалинии Украины" за сбитый в январе самолет под Тегераном, поскольку самолет был застрахован европейскими фирмами. Поэтому компенсации должны выплачивать те европейские компании, которые страховали.

Boeing 737-800 МАУ, следовавший из Тегерана в Киев , разбился утром 8 января вскоре после вылета из иранской столицы. Жертвами катастрофы стали все, кто находился на борту, - 176 граждан шести стран.

Тегеран заявил, что пассажирский Boeing был сбит иранской стороной "нечаянно". По заключению CAO, смещение радиолокационной системы комплекса ПВО, сбившего "боинг", было ключевой "человеческой ошибкой", которая привела к катастрофе.