Злочевского объявили в розыск

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск бывшего министра экологии и природопользования Николая Злочевского.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

Злочевский попал в категорию лиц, скрывающихся от органов досудебного расследования по ст. 369 ч. 4 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Ранее Злочевскому объявили подозрение в даче рекордных $6 млн взятки руководству антикоррупционных органов.

Напомним, 12 июня детективы Национального антикоррупционного бюро задокументировали факт попытки дачи бывшим высокопоставленным чиновником взятки руководству бюро и руководителю САП Назару Холодницкому в размере $6 млн. По данным СМИ , взятку давали за закрытие дела по "Бурисме" (Burisma Holdings) экс-министра экологии Николая Злочевского.

Дело в отношении экс-министра экологии Злочевского сначала расследовали в ГПУ, а затем передали в НАБУ. Следствие по этому делу было приостановлено, поскольку происходил розыск подозреваемых.

Суть подозрения, относительно которого предлагали неправомерную выгоду, заключается в причастности к завладению средствами стабилизационного кредита Нацбанка, который выдавался на "РеалБанк", и легализации этих средств.

Николай Злочевский занимал пост министра экологии и природных ресурсов в правительстве премьер-министра Украины Николая Азарова с июля 2010 года по апрель 2012 года. В конце 2014 года он покинул Украину, а в начале 2015 года стало известно, что Генпрокуратура объявила его в розыск по подозрению в незаконном обогащении (ч. 3 ст. 368-2 УК). 1 февраля 2018 года появилась информация, что Злочевский вернулся в Украину.