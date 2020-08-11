Злочевского объявили в розыск

Экс-министру инкриминируют предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.

Злочевского объявили в розыск
Фото: skelet-info.org

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск бывшего министра экологии и природопользования Николая Злочевского.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

Злочевский попал в категорию лиц, скрывающихся от органов досудебного расследования по ст. 369 ч. 4 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Ранее Злочевскому объявили подозрение в даче рекордных $6 млн взятки руководству антикоррупционных органов.

Напомним, 12 июня детективы Национального антикоррупционного бюро задокументировали факт попытки дачи бывшим высокопоставленным чиновником взятки руководству бюро и руководителю САП Назару Холодницкому в размере $6 млн. По данным СМИ, взятку давали за закрытие дела по "Бурисме" (Burisma Holdings) экс-министра экологии Николая Злочевского.

Дело в отношении экс-министра экологии Злочевского сначала расследовали в ГПУ, а затем передали в НАБУ. Следствие по этому делу было приостановлено, поскольку происходил розыск подозреваемых.

Суть подозрения, относительно которого предлагали неправомерную выгоду, заключается в причастности к завладению средствами стабилизационного кредита Нацбанка, который выдавался на "РеалБанк", и легализации этих средств.

Николай Злочевский занимал пост министра экологии и природных ресурсов в правительстве премьер-министра Украины Николая Азарова с июля 2010 года по апрель 2012 года. В конце 2014 года он покинул Украину, а в начале 2015 года стало известно, что Генпрокуратура объявила его в розыск по подозрению в незаконном обогащении (ч. 3 ст. 368-2 УК). 1 февраля 2018 года появилась информация, что Злочевский вернулся в Украину.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Учителям не будут делать тесты на коронавирус перед учебным годом, - СтепановУчителям не будут делать тесты на коронавирус перед учебным годом, - Степанов
Панама будет вводить санкции против своих судов, заходящих в порты оккупированного КрымаПанама будет вводить санкции против своих судов, заходящих в порты оккупированного Крыма
Комитет Сената США одобрил последнюю часть доклада о вмешательстве РФ в выборы 2016 годаКомитет Сената США одобрил последнюю часть доклада о вмешательстве РФ в выборы 2016 года
Украина призвала мир не допустить реабилитации Сталина в РоSSииУкраина призвала мир не допустить реабилитации Сталина в РоSSии
Журналист-расследователь программы “Схемы” обнаружил в своей киевской квартире признаки прослушки (фото)Журналист-расследователь программы “Схемы” обнаружил в своей киевской квартире признаки прослушки (фото)
Блок рекламы


Похожие новости
На Луганщине 4 диверсантам, которые взорвали мост в 2014 году, объявили подозренияНа Луганщине 4 диверсантам, которые взорвали мост в 2014 году, объявили подозрения
По делу о стычке ветеранов и Сивохо адвокаты подозреваемых объявили отвод судьиПо делу о стычке ветеранов и Сивохо адвокаты подозреваемых объявили отвод судьи
Экс-начальнику Генштаба Замане объявили подозрение в госизмене и пособничестве Януковичу (обновлено)Экс-начальнику Генштаба Замане объявили подозрение в госизмене и пособничестве Януковичу (обновлено)
РоSSия объявила в международный розыск журналиста МуждабаеваРоSSия объявила в международный розыск журналиста Муждабаева
Фигурант дела о взятке за закрытие дела Злочевского вышел на свободу под залог 40 млн гривенФигурант дела о взятке за закрытие дела Злочевского вышел на свободу под залог 40 млн гривен
Главаря банды, захватившей "Изоляцию" в 2014 году в Донецке, объявили в розыскГлаваря банды, захватившей "Изоляцию" в 2014 году в Донецке, объявили в розыск
Главе харьковского районного суда объявили подозрениеГлаве харьковского районного суда объявили подозрение
Судье Волоновахского суда объявили подозрение в использовании поддельного паспортаСудье Волоновахского суда объявили подозрение в использовании поддельного паспорта
В Италии объявили массовую легализацию мигрантовВ Италии объявили массовую легализацию мигрантов
Экс-нардепу объявили подозрение в незаконном получении 928 000 компенсации за аренду жильяЭкс-нардепу объявили подозрение в незаконном получении 928 000 компенсации за аренду жилья
Последние новости
Подгружаем последние новости