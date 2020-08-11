Апелляционный суд отказал Кулику в восстановлении на работе в прокуратуре

Шестой апелляционный административный суд вынес постановление об отказе скандальному экс-прокурору Константину Кулику в восстановлении его в должности в прокуратуре. Кулик планировал восстановиться в должности и получить компенсацию за вынужденные прогулы. Об этом говорится в соответствующем решении суда, сообщает РБК-Украина.

Решение Шестого апелляционного суда подтвердило законность решения Окружного административного суда Киева от 31 марта 2020 года, которым ему было отказано в восстановлении в должности прокурора.

Постановление апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия, однако Кулик еще может обжаловать его непосредственно в административном суде кассационной инстанции.

Согласно ст. 329 Кодекса административного судопроизводства Украины, кассационная жалоба на судебное решение подается в течение 30 дней со дня его провозглашения. Судебные решения суда кассационной инстанции являются окончательными и обжалованию не подлежат.

Напомним, Кулик был уволен из ГПУ экс-генпрокурором Русланом Рябошапкой осенью 2019 года. Тогда он не явился на сдачу аттестационных тестов.

Сообщалось, что на тот момент прокурор Кулик заявку в надлежащей форме и в надлежащие сроки на прохождение аттестации подал и был включен во 2 группу на 23 октября 2019 года для прохождения тестирования. Однако на аттестацию не явился и никаких документов о причинах неявки не представил.

26 декабря 2019 года Кулик подал в Окружной административный суд Киева иск о признании противоправным и отмене приказа о его увольнении из органов прокуратуры, восстановлении на работе, взыскании средней заработной платы за время вынужденного прогула.

В своем решении от 31 марта 2020 года суд не нашел правовых оснований для удовлетворения иска Кулика. В решении также отмечалось, что Кулик избегал вручения ему приказа об увольнении и трудовой книжки, да так, что сотрудникам департамента кадровой работы пришлось пытаться вручить ему документы в вестибюле ГПУ и составлять акт об отказе.

Стоит отметить, что это не первый суд Кулика против Генпрокуратуры: в декабре прошлого года Окружной административный суд Киева обязал Генеральную прокуратуру выплатить уволенному прокурору Константину Кулику около 1,6 млн гривень премий и компенсаций за работу в должности военного прокурора сил Антитеррористической операции.

Параллельно Высший антикоррупционный суд 2 апреля 2020 года фактически на одном заседании решил полностью закрыть уголовное производство о незаконном обогащении Константина Кулика, которое НАБУ и САП расследовали с конца 2015 года. Однако сделано это было по нереабилитирующим обстоятельствам, то есть фактически суд не признал, что обвинение Константина Кулика в незаконном обогащении было неправильным.