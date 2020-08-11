Бывшего министра иностранных дел Кожару суд оставил под стражей

Кожара подозревается в убийстве своего друга Сергея Старицкого.

Бывшего министра иностранных дел Кожару суд оставил под стражей
Леонид Кожара
Фото: partyofregions.org.ua

Суд оставил без изменений меру пресечения в виде содержания под стражей до 25 августа с возможностью залога более 14 млн гривен бывшему министру иностранных дел Украины Леониду Кожаре.

Такое решение принято 10 августа, информирует пресс-служба Киевского апелляционного суда.

"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 13 июля 2020 года оставлено без изменений, апелляционная жалоба стороны защиты - без удовлетворения", - говорится в сообщении.

Напомним, Леонид Кожара подозревается в умышленном убийстве генерального директора Atlantic Group Сергея Старицкого в Чайках Киевской области.

25 марта полиция задержала Кожару по подозрению в убийстве Старицкого и сообщила о подозрении по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Суд его арестовал и назначил залог 14 млн гривен. Позже суд снизил залог до 2 млн гривен, после внесения которых Кожара вышел из СИЗО.

Однако Офис генпрокурора обжаловал снижение залога - и суд апелляционной инстанции отменил решение о снижении залога и постановил взять Кожару под стражу с альтернативой залога 14 млн гривен.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Учителям не будут делать тесты на коронавирус перед учебным годом, - СтепановУчителям не будут делать тесты на коронавирус перед учебным годом, - Степанов
Панама будет вводить санкции против своих судов, заходящих в порты оккупированного КрымаПанама будет вводить санкции против своих судов, заходящих в порты оккупированного Крыма
Комитет Сената США одобрил последнюю часть доклада о вмешательстве РФ в выборы 2016 годаКомитет Сената США одобрил последнюю часть доклада о вмешательстве РФ в выборы 2016 года
Украина призвала мир не допустить реабилитации Сталина в РоSSииУкраина призвала мир не допустить реабилитации Сталина в РоSSии
Журналист-расследователь программы “Схемы” обнаружил в своей киевской квартире признаки прослушки (фото)Журналист-расследователь программы “Схемы” обнаружил в своей киевской квартире признаки прослушки (фото)
Блок рекламы


Похожие новости
Министры иностранных дел Литвы, Польши и Украины выступили с совместным заявлениемМинистры иностранных дел Литвы, Польши и Украины выступили с совместным заявлением
В Минске судят двух диджеев, которые поставили песню Цоя на городском праздникеВ Минске судят двух диджеев, которые поставили песню Цоя на городском празднике
Верховный Суд оставил рассмотрение дела Мангера в КиевеВерховный Суд оставил рассмотрение дела Мангера в Киеве
Апелляционный суд оставил Мангера под стражейАпелляционный суд оставил Мангера под стражей
ВАКС избрал меру пресечения главе Государственной судебной администрации ХолоднюкуВАКС избрал меру пресечения главе Государственной судебной администрации Холоднюку
Бывший и.о. министра обороны Иващенко подал декларацию кандидата в заместители УрускогоБывший и.о. министра обороны Иващенко подал декларацию кандидата в заместители Уруского
Зеленский создал военно-гражданскую администрацию в СеверодонецкеЗеленский создал военно-гражданскую администрацию в Северодонецке
В Раде зарегистрирован проект постановления об увольнении министра здравоохранения Максима СтепановаВ Раде зарегистрирован проект постановления об увольнении министра здравоохранения Максима Степанова
Зеленский создал еще одну военно-гражданскую администрациюЗеленский создал еще одну военно-гражданскую администрацию
Администрация Кличко попала под следствие из-за тендера, - СМИАдминистрация Кличко попала под следствие из-за тендера, - СМИ
Последние новости
Подгружаем последние новости