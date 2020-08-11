Бывшего министра иностранных дел Кожару суд оставил под стражей

Кожара подозревается в убийстве своего друга Сергея Старицкого.

Суд оставил без изменений меру пресечения в виде содержания под стражей до 25 августа с возможностью залога более 14 млн гривен бывшему министру иностранных дел Украины Леониду Кожаре.

Такое решение принято 10 августа, информирует пресс-служба Киевского апелляционного суда.

"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 13 июля 2020 года оставлено без изменений, апелляционная жалоба стороны защиты - без удовлетворения", - говорится в сообщении.

Напомним, Леонид Кожара подозревается в умышленном убийстве генерального директора Atlantic Group Сергея Старицкого в Чайках Киевской области.

25 марта полиция задержала Кожару по подозрению в убийстве Старицкого и сообщила о подозрении по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Суд его арестовал и назначил залог 14 млн гривен. Позже суд снизил залог до 2 млн гривен, после внесения которых Кожара вышел из СИЗО .

Однако Офис генпрокурора обжаловал снижение залога - и суд апелляционной инстанции отменил решение о снижении залога и постановил взять Кожару под стражу с альтернативой залога 14 млн гривен.