Криклий пообещал Зеленскому ускорить работы по подъему затонувшего танкера Delfi

Судно сорвалось с якоря и село на мель возле Одессы еще в ноябре 2019-го.

Криклий пообещал Зеленскому ускорить работы по подъему затонувшего танкера Delfi
Фото: facebook.com/maksymkutsyi

Министр инфраструктуры Владислав Криклий пообещал президенту Владимиру Зеленскому ускорить работы по подъему танкера "Делфи" у Одессы.

Об этом информирует пресс-служба главы государства.

"Президент поинтересовался ходом работ по подъему танкера Delfi, затонувшего у побережья Одессы", - говорится в сообщении по итогам селекторного совещания под председательством Зеленского.

Глава государства потребовал решить вопрос ликвидации последствий аварии.

"Владислав Криклий сообщил, что уже найден кран для осуществления соответствующих работ и сегодня будет подписан договор на бесплатный подъем танкера. Чиновник пообещал, что работы по подъему судна значительно интенсифицируются", - говорится в сообщении.

Напомним, что судно потерпело крушение у одесского берега 22 ноября 2019 года. Танкер Delfi сорвало с якоря, он сел на мель в километре от берега и перевернулся. Экипаж эвакуировали. Концентрация нефтепродуктов в месте катастрофы танкера превысила норму в 157 раз. Пятно распространилось в сторону пляжа с отдыхающими. Позже постепенно показатели проб воды начали улучшаться.

4 июля президент Украины Владимир Зеленский поручил ликвидировать последствия аварии и поднять танкер до 20 июля. В противном случае он обещал подключить правоохранительные органы.

Судовладелец делал попытки поднять его, но они были безуспешными.

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