Соединенные Штаты призывают власти Беларуси не применять силу против демонстрантов

А также и отпустить тех, кого задержали без оснований.

Соединенные Штаты призывают власти Беларуси не применять силу против демонстрантов
Фото: wall.alphacoders.com

Соединенные Штаты Америки считают, что власти Беларуси следует воздержаться от применения силы против участников акций протеста и уважать свободу собраний.

Об этом заявила представитель Белого дома Кейли Макенани на брифинге в понедельник, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы призываем власти не нарушать принцип свободы собраний и воздержаться от применения силы", - сказала Макенани.

Она отметила, что в Белом доме следят за развитием событий в Беларуси и "глубоко обеспокоены" тем, что происходит.

В Госдепе США раскритиковали ход выборов президента в Беларуси.

"Были существенные ограничения на допуск кандидатов к участию в выборах. Местные независимые наблюдатели не могли получить доступ на избирательные участки. Кандидатов от оппозиции запугивали, а мирных демонстрантов и журналистов - задерживали. Все это испортило процесс выборов", - говорится в заявлении госдепартамента.

В ней также отмечается, что США выразили сожаление, что наблюдатели ОБСЕ не получили вовремя приглашения в Беларусь, чтобы проследить за ходом выборов.

"Мы призываем власти Беларуси не нарушать право граждан на мирное проведение акций. Следует воздержаться от применения силы и отпустить задержанных без оснований", - говорится в документе.

Напомним, в Беларуси в воскресенье, 9 августа, состоялись выборы президента. Первые протестные акции начались сразу после объявления экзит-полов, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко набирал около 80% голосов, а его главная оппонентка Светлана Тихановская, накануне собиравшая многолюдные митинги, только около 7%.

Протесты продолжались до поздней ночи и охватили не только столицу, но и другие города. Протестующие и силовики устраивали схватки, к митингующим применяли силу. Жители сообщали об отключении интернета и мобильной связи, не работали местные СМИ.

По данным МВД Беларуси, в стране были задержаны примерно 3 тысячи человек. Только по официальным данным пострадали около 50 гражданских и 39 силовиков. В СМИ появлялась информация о смерти одного из участников акции в результате наезда автомобиля спецтехники, однако официально это не подтверждено.

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