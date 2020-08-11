Министры иностранных дел Литвы, Польши и Украины выступили с совместным заявлением
Страны Люблинского треугольника призывают власти Беларуси воздержаться от применения силы.
Министры иностранных дел стран Люблинского треугольника (Литва, Польша, Украина) заявили, что глубоко обеспокоены эскалацией ситуации в Беларуси после президентских выборов.
Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.
Министры призвали власти воздержаться от применения силы и освободить всех задержанных минувшей ночью.
"Уважение к основным свободам и правам человека, включая демократию и верховенство права, является необходимым для дальнейшего развития независимой и суверенной Беларуси, которую мы полностью поддерживаем.
Мы уверены, что только путем диалога текущую ситуацию можно решить на благо народа и государства Беларусь", - говорится в заявлении.
Министры также отметили, что готовы содействовать этому диалогу.
"Благополучие и процветание Беларуси и ее народа важны для всей Европы и особенно для нашего региона. Все мы заинтересованы в продолжении взаимовыгодного диалога, а также сотрудничества, основанного на демократических ценностях и ориентированного на создание условий для совместного и стабильного будущего", - говорится в сообщении.
Напомним, в Беларуси, в воскресенье, 9 августа, состоялись выборы президента. Первые акции протеста начались сразу после объявления экзит-полов, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко набирал около 80% голосов, а его главная оппонентка Светлана Тихановская, которая накануне собирала многолюдные митинги, только около 7%.
Протесты продолжались до поздней ночи и охватили не только столицу, но и другие города. Протестующие и силовики устраивали схватки, к митингующим применяли силу. Жители сообщали об отключении интернета и мобильной связи, не работали местные СМИ.
По данным МВД Беларуси, в стране были задержаны приблизительно 3 тысячи человек. Только по официальным данным пострадали около 50 гражданских и 39 силовиков. В СМИ появлялась информация о смерти одного из участников акции в результате наезда автомобиля спецтехники, однако официально это не подтверждено.