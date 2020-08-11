?Лукашенко заявил, что интернет в Беларуси отключают из-за рубежа

"Кому-то неймется, призывают выходить на улицы. Даже из-за границы отключают интернет, чтобы вызвать недовольство у населения".

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что власть не причастна к перебоям с интернетом в стране во время президентских выборов.

Об этом сообщает БЕЛТА.

"Кому-то неймется, призывают выходить на улицы. Даже из-за границы отключают интернет, чтобы вызвать недовольство у населения. Сейчас наши специалисты разбираются, откуда идет это блокирование. Поэтому, если интернет плохо работает, это не наша инициатива, это из-за границы", - сказал Лукашенко на встрече с главой Исполнительного комитета - исполнительным секретарем СНГ , главой миссии наблюдателей от СНГ Сергеем Лебедевым.

По словам президента, на Беларусь пытаются целенаправленно давить с разных сторон и "гибридно действуют по всем направлениям".

"Но мы выстоим", - подчеркнул Лукашенко.

Напомним, 9 августа состоялся первый тур президентских выборов в Беларуси. Баллотировался действующий президент Александр Лукашенко (уже шестой раз), сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, жена задержанного блогера Сергея Тихановского Светлана Тихановская и глава партии "Белорусская социал-демократическая грамада" Сергей Черечень.

После закрытия избирательных участков на проспекте Независимости в Минске, а также в других городах страны начали собираться протестующие. Протесты охватили не только столицу, но и другие города. По данным NEXTA, в Минске силовики открывали огонь в сторону митингующих. Также очевидцы заявили о том, что в Минске автозак на большой скорости влетел в толпу митингующих. Правозащитники сообщают об одном погибшем. В МВД Беларуси эту информацию опровергают и заявляют, что среди пострадавших - 39 силовиков и 50 гражданских. Также сообщалось, что ночью были задержаны около 3 тыс. митингующих.

Сегодня утром ЦИК Беларуси начала объявлять предварительные результаты выборов - по официальным данным, действующий президент Лукашенко набирает 80,23% голосов, его основная соперница Тихановская - 9,9%.

Комментируя явку на голосовании, Лукашенко заявил, что выборы прошли, "как праздник". Он также назвал митингующих "овцами, которые не знают, что делают", потому что ими руководят из-за рубежа.