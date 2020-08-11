Кравчук заявил о готовности поехать на оккупированный Донбасс вместе с Фокиным

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук поддержал инициативу первого премьер-министра Украины Витольда Фокина, который также согласился войти в ТКГ, и готов уехать с ним на оккупированный Донбасс.

Об этом Кравчук заявил в интервью "Радио Свобода".

"Я поддерживаю его. Он знает ситуацию там лучше всех из людей, которых я вообще знаю. И имеет решительность, смелость и готов это сделать. А если там сложатся соответствующие условия, которые нужны мне, Кравчуку Леониду Макаровичу, изучить любые вопросы, которые нужны для решения, я также буду думать над тем, как это сделать, не исключая и непосредственных контактов", - сказал глава украинской делегации в ТКГ.

30 июля 2020 года президент Украины подписал указ о назначении Леонида Кравчука главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, вместо Леонида Кучмы.

31 июля Кравчук озвучил, на какие компромиссы готов в ТКГ. Один из них - особая система управления.