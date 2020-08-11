Кравчук хочет привлечь в ТКГ человека, который живет в ОРДЛО и "хорошо знает Донбасс"

По его мнению, это должны быть люди, работающие в высших учебных заведениях, в школах и общественных организациях.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук хочет ввести в переговорный процесс войны на востоке Украины человека или людей, которые "хорошо знают Донбасс".

Об этом он заявил в интервью "Радио Свобода".

"Мы хотим ввести туда людей или человека, который хорошо знает Донбасс, который жил, работал на Донбассе. Нам главное - услышать тех людей, которые живут на Донбассе. Мы заявляем везде, что это украинцы, это наша территория. Она - украинская. Но для того, чтобы установить мир, надо знать не только желания тех «руководителей», которые сегодня есть на той части Донецкой и Луганской областей, а главное - людей, которые там живут", - сказал Кравчук.

Он пояснил, что речь идет о прежде всего о гражданском обществе.

"Это люди, которые не участвуют в управлении, не участвовали в войне, непосредственно с винтовкой в руках, не пытали тех, кто попал в плен. Это люди, работающие в высших учебных заведениях, в школах, в общественных организациях, - я готов их слушать", - добавил Кравчук.

Он также отметил, что для того, чтобы убедить Москву, нужно не только желание Киева .

"Их трудно убеждать. А когда это желание будет людей, которые там живут, и тех, которые находятся за пределами (неподконтрольных территорий, - ред.), подчеркиваю, что это миллион семьсот тысяч человек, тогда Москва услышит лучше и также будет идти навстречу людям. Я в это верю", - сказал Кравчук.

В ответ на вопрос, не кажется ли ему, что такой диалог намеренно продвигается самой Россией для того, чтобы создать видимость внутреннего конфликта, и такими контактами Киев может подыграть роSSийской пропаганде, председатель делегации в ТКГ сказал: "Это есть, никто от этого не гарантирован. Но для того мы должны действовать разумно, взвешенно, опытно, чтобы не дать втянуть себя в процессы, которые могли бы привести к тем последствиям".

Напомним, с 9 июня украинскую делегацию в ТКГ консультируют представители ОРДЛО - журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш от Донецкой области, председатель Международной общественной организации "Луганское землячество" Вадим Горан и врач Константин Либстер - от Луганской.

30 июля 2020 года президент Украины подписал указ о назначении Леонида Кравчука главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, вместо Леонида Кучмы.