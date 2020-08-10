Зеленский поручил Главному управлению разведки усилить аналитическую деятельность

Президент подчеркнул важность разработки новой Национальной разведывательной программы на 2021-2025 годы.

Зеленский поручил Главному управлению разведки усилить аналитическую деятельность
Фото: Офіс президента

Президент Владимир Зеленский представил новоназначенного начальника Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова и отметил, что спецслужба должна усовершенствовать аналитическую деятельность и усилить стратегическую и оперативную работу.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

"Нужно усилить стратегическую и оперативную составляющие, усовершенствовать аналитическую деятельность и качество получаемой информации", - сказал Зеленский.

Также он подчеркнул важность разработки новой Национальной разведывательной программы на 2021-2025 годы.

"В ней обязательно должны быть закреплены ключевые вещи: это оснащение подразделений современным вооружением и техникой, переход на стандарты НАТО в вопросах сбора, обработки и предоставления разведывательной информации, внедрение современных подходов в подготовке личного состава", - пояснил президент.

Также Зеленский обратил внимание на важность возрождения боевого духа украинской военной разведки. Он пожелал разведчикам силы, мудрости, выдержки "и всегда быть на шаг впереди наших врагов".

Буданов, в свою очередь, отметил, что перед Украиной стоят такие вызовы, как усиление влияния гибридных войн, глобальная дезинформация и наличие врага на нашей земле.

«Сегодня перед военной разведкой Украины стоят такие задачи. Это увеличение влияния разведки в сфере международных отношений, возвращение временно оккупированных территорий Донбасса и Автономной Республики Крым и восстановление справедливости в отношении лиц, которые принесли войну на нашу Родину», – отметил начальник ГУР Минобороны.

Напомним, 17 июня Зеленский ликвидировал объединенный комитет по вопросам разведывательной деятельности и создал комитет по вопросам разведки при президенте. 25 июня президент провел заседание новосозданного комитета, а 5 августа - назначил начальника ГУР.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Нардеп Дубинский опубликовал суммы налоговых “скруток” за июнь и призвал отправить в отставку глав Минфина и налоговойНардеп Дубинский опубликовал суммы налоговых “скруток” за июнь и призвал отправить в отставку глав Минфина и налоговой
Учителям не будут делать тесты на коронавирус перед учебным годом, - СтепановУчителям не будут делать тесты на коронавирус перед учебным годом, - Степанов
Панама будет вводить санкции против своих судов, заходящих в порты оккупированного КрымаПанама будет вводить санкции против своих судов, заходящих в порты оккупированного Крыма
Комитет Сената США одобрил последнюю часть доклада о вмешательстве РФ в выборы 2016 годаКомитет Сената США одобрил последнюю часть доклада о вмешательстве РФ в выборы 2016 года
Украина призвала мир не допустить реабилитации Сталина в РоSSииУкраина призвала мир не допустить реабилитации Сталина в РоSSии
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский призвал Беларусь к "максимальной толерантности и отказу от уличного насилия"Зеленский призвал Беларусь к "максимальной толерантности и отказу от уличного насилия"
Зеленский хочет восстановить права крымских татар как коренного народаЗеленский хочет восстановить права крымских татар как коренного народа
РоSSия использует нардепа Деркача для очернения Байдена, - глава контрразведки СШАРоSSия использует нардепа Деркача для очернения Байдена, - глава контрразведки США
Зеленский поручил Шмыгалю мобилизовать правительство, чтобы избежать второй волны коронавирусаЗеленский поручил Шмыгалю мобилизовать правительство, чтобы избежать второй волны коронавируса
Зеленский о питании военных: "Кормят наших очень мощно. Даже удивлен, что военные в хорошей форме"Зеленский о питании военных: "Кормят наших очень мощно. Даже удивлен, что военные в хорошей форме"
Зеленский прокомментировал назначение заместителем Ермака экс-чиновника МВД времен ЯнуковичаЗеленский прокомментировал назначение заместителем Ермака экс-чиновника МВД времен Януковича
Зеленский поручил Шмыгалю оценить возможные последствия смены собственников "Мотор Сичи"Зеленский поручил Шмыгалю оценить возможные последствия смены собственников "Мотор Сичи"
Шмыгаль поручил проверить условия хранения аммиачной селитры в УкраинеШмыгаль поручил проверить условия хранения аммиачной селитры в Украине
Зеленский назначил заместителем главы Офиса президента экс-чиновника МВД времен Януковича - ТатароваЗеленский назначил заместителем главы Офиса президента экс-чиновника МВД времен Януковича - Татарова
Зеленский посмертно наградил военных, погибших во время засады у ЗайцеваЗеленский посмертно наградил военных, погибших во время засады у Зайцева
Последние новости
Подгружаем последние новости