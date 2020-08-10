Зеленский поручил Главному управлению разведки усилить аналитическую деятельность

Президент Владимир Зеленский представил новоназначенного начальника Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова и отметил, что спецслужба должна усовершенствовать аналитическую деятельность и усилить стратегическую и оперативную работу.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

"Нужно усилить стратегическую и оперативную составляющие, усовершенствовать аналитическую деятельность и качество получаемой информации", - сказал Зеленский.

Также он подчеркнул важность разработки новой Национальной разведывательной программы на 2021-2025 годы.

"В ней обязательно должны быть закреплены ключевые вещи: это оснащение подразделений современным вооружением и техникой, переход на стандарты НАТО в вопросах сбора, обработки и предоставления разведывательной информации, внедрение современных подходов в подготовке личного состава", - пояснил президент.

Также Зеленский обратил внимание на важность возрождения боевого духа украинской военной разведки. Он пожелал разведчикам силы, мудрости, выдержки "и всегда быть на шаг впереди наших врагов".

Буданов, в свою очередь, отметил, что перед Украиной стоят такие вызовы, как усиление влияния гибридных войн, глобальная дезинформация и наличие врага на нашей земле.

«Сегодня перед военной разведкой Украины стоят такие задачи. Это увеличение влияния разведки в сфере международных отношений, возвращение временно оккупированных территорий Донбасса и Автономной Республики Крым и восстановление справедливости в отношении лиц, которые принесли войну на нашу Родину», – отметил начальник ГУР Минобороны.

Напомним, 17 июня Зеленский ликвидировал объединенный комитет по вопросам разведывательной деятельности и создал комитет по вопросам разведки при президенте. 25 июня президент провел заседание новосозданного комитета, а 5 августа - назначил начальника ГУР.