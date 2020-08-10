США возобновили выдачу виз студентам из Украины

О предоставлении услуг по получению других типов виз сообщат, как только появится такая возможность.

США возобновили выдачу виз студентам из Украины
Фото: ellicottvilletimes.com

Соединенные Штаты Америки возобновили выдачу виз студентам из Украины.

Об этом сообщают "Украинские Новости" со ссылкой на посольство США.

"Посольство США в Украине возобновило предоставление неиммиграционных визовых услуг в ограниченном объеме - только для студентов. Мы восстановим предоставление услуг по получению других типов виз, как только у нас появится такая возможность", - говорится в сообщении.

По информации Министерства иностранных дел Украины, США - одна из 39 стран, въезд в которые разрешен всем украинцам, в том числе с туристической целью. Ограничение введено для тех, кто в течение последних 14 дней находился, в том числе транзитом, на территории любой из 26 стран-членов Шенгенского соглашения, Великобритании, Ирландии, Бразилии, Китая или Ирана.

Напомним, в начале июля в Иммиграционной и таможенной службе США (ICE) объявили, что иностранным студентам, получающим высшее образование в США, придется покинуть страну, если их университеты из-за пандемии COVID-19 перейдут исключительно на онлайновое обучение. При этом, например, иностранные студенты могут перевестись в вузы с офлайновым обучением и таким образом остаться в США.

Студентам-иностранцам, которые останутся на американской территории, несмотря на то, что их вузы перешли на онлайн-обучение, может угрожать высылка из США.

В июле США сообщили, что снимают ограничения на въезд в страну для студентов из Европы с сентября.

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