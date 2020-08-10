США возобновили выдачу виз студентам из Украины

О предоставлении услуг по получению других типов виз сообщат, как только появится такая возможность.

Соединенные Штаты Америки возобновили выдачу виз студентам из Украины.

Об этом сообщают "Украинские Новости" со ссылкой на посольство США .

"Посольство США в Украине возобновило предоставление неиммиграционных визовых услуг в ограниченном объеме - только для студентов. Мы восстановим предоставление услуг по получению других типов виз, как только у нас появится такая возможность", - говорится в сообщении.

По информации Министерства иностранных дел Украины, США - одна из 39 стран, въезд в которые разрешен всем украинцам, в том числе с туристической целью. Ограничение введено для тех, кто в течение последних 14 дней находился, в том числе транзитом, на территории любой из 26 стран-членов Шенгенского соглашения, Великобритании, Ирландии, Бразилии , Китая или Ирана.

Напомним, в начале июля в Иммиграционной и таможенной службе США (ICE) объявили, что иностранным студентам, получающим высшее образование в США , придется покинуть страну, если их университеты из-за пандемии COVID-19 перейдут исключительно на онлайновое обучение. При этом, например, иностранные студенты могут перевестись в вузы с офлайновым обучением и таким образом остаться в США .

Студентам-иностранцам, которые останутся на американской территории, несмотря на то, что их вузы перешли на онлайн-обучение, может угрожать высылка из США .