Во время разгона демонстрации в Минске белорусские силовики избили украинского журналиста Мстислава Чернова

Во время разгона демонстрации в Минске белорусские силовики избили украинского журналиста Мстислава Чернова

Сегодня ночью, 10 августа, в столице Беларуси Минске силовики избили украинского журналиста информационного агентства Associated Press Мстислава Чернова (на фото). К счастью, обошлось без переломов или тяжелых травм, журналист не находится под стражей.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице главы Национального союза журналистов Украины Сергея Томиленко в соцсети Фейсбук. 

“Журналиста информационного агентства Associated Press, украинца Мстислава Чернова избили белорусские силовики во время разгона протестных демонстраций в Минске в ночь на 10 августа”, – написал Сергей Томиленко. 

По информации коллег Мстислава Чернова, силовики били его по ногам и рукам, британское издание Independent сообщает, что “незадолго до полуночи фотографа AP Мстислава Чернова было принято в больницу с подозрением на сотрясение мозга после избиения ОМОНом в фургоне милиции”.

Национальный союз журналистов Украины призвал власти Беларуси не применять силу к работникам СМИ и не преследовать коллег за журналистскую деятельность.

Напомним, вчера, 9 августа, под посольством Беларуси в Киеве собралась большая очередь из желающих проголосовать на выборах президента страны. Так как на участок пускали по одному, проголосовать успели не все. Вечером в Киеве прошла акция солидарности с Беларусью “Вместе за свободную Беларусь”. В это время в Минске и других городах Беларуси состоялись многочисленные акции, участники которых требовали ухода Лукашенко с поста президента страны и не соглашались с предварительно оглашенными властями результатами выборов. Провластный экзит-пол сообщил, что победу с почти 80% голосов одержал Александр Лукашенко. Беларусские силовики разогнали выступления граждан с помощью светошумовых гранат и резиновых пуль.

Фото: фейсбук Мстислава Чернова


Александр Кравченко, КиевВласть

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