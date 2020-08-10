"Евросолидарность" призвала обеспечить открытый диалог по выходу из политического кризиса в Беларуси

В партии напомнили, что в сложное время существенно возрастает угроза для суверенитета и территориальной целостности.

Политическая партия "Европейская солидарность" выразила глубокую обеспокоенность ситуацией, сложившейся после президентских выборов в Беларуси. Об этом говорится в заявлении партии.

"Уважение к демократии и демократическим процедурам, легитимность государственной власти, диалог с гражданским обществом и международная открытость являются залогом дальнейшего укрепления белорусской государственности, ее экономического процветания и расцвета демократии. Партия «Европейская Солидарность» в своих оценках демократичности выборов в Беларуси будет опираться на выводы ОБСЕ и Совета Европы, уполномоченных это делать", - говорится в сообщении.

В " ЕС " призвали воздержаться от насильственных действий, применения силы и уважать демократические права и свободы, в том числе права граждан на мирные собрания и свободу слова.

"Политическая партия "Европейская Солидарность" призывает все стороны обеспечить открытый и мирный диалог по выходу из политического кризиса в Беларуси. В это сложное время существенно возрастает угроза для суверенитета и территориальной целостности Беларуси, ведь, как неоднократно доказано, роSSийский агрессор бьет тогда, когда соседняя страна является наиболее ослабленной и уязвимой. Сейчас крайне важно не допустить ситуации, при которой для Минска единственно возможным путем осталось бы оказаться в объятиях Москвы, планы которой относительно будущего белорусского народа более чем очевидны", - заявляют в " ЕС ".