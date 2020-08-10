«Конфликт с Bolt». Кличко заявил, что правила одни для всех, а законов о самокатах пока нет

Мэр Киева Виталий Кличко еще раз прокомментировал ситуацию с прокатом электросамокатов Bolt в столице, напомнив, что движение этого вида «транспорта» не урегулировано законами и что вопрос проката должен быть согласован с городом. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Фото: pravda.com.ua

«В нашем городе проживает более 3 млн человек и их взаимоотношения прописаны в законах, а одна из обязанностей местной власти — следить за соблюдением этих норм», написал он.

Также Кличко еще раз пояснил, что движение электросамокатов не урегулировано законами и услуги проката должны быть согласованы с городом.

Движение электросамокатов не урегулировано законами

Как отметил Кличко, сейчас нет ответа на вопрос, где и по каким правилам должны ездить такие средства передвижения, а также нет установленного возраста, с которого разрешалось бы «водить» самокат.

«Речь идет о безопасности движения, о здоровье и жизни всех его участников — тех, кто на самокатах, автомобилистов, велосипедистов, мотоциклистов, пешеходов», — добавил он. Урегулировать все эти вопросы должен законы о дорожном движении.

Услуги проката должны быть согласованы с городом

По словам мэра, пункты проката расположены на территории города, поэтому каждый желающий не может просто так оказывать услуги и не нести за это ответственности.

«О каком порядке и правопорядок можно говорить в такой ситуации? Почему одни должны работать по правилам, а другие — нет?», — заявил Кличко.

Мэр Киева в заявлении официально обратился к депутатам с просьбой разработать и внести изменения в законодательство о дорожном движении. В том числе, определить, как, где и по каким правилам могут ездить электросамокаты в городах.

В заключение Виталий Кличко призвал компанию Bolt работать «исключительно в правовом поле и осознавая ответственность» за законность и безопасность услуг, которые она предоставляет.

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