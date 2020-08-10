Зеленский призвал Беларусь к "максимальной толерантности и отказу от уличного насилия"

"Любая легитимность возникает исключительно из общественного доверия. Исключительно из доверия. Сомнения же в таких масштабах - это прямая дорога к насилию".

?Зеленский призвал Беларусь к "максимальной толерантности и отказу от уличного насилия"
Владимир Зеленский
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Беларусь, где вчера состоялись президентские выборы, не допустить уличного насилия и придерживаться демократических стандартов.

Об этом он написал в фейсбуке.

"Наши соседи белорусы переживают сейчас непростые времена. Они пытаются определить вектор своего дальнейшего развития. И это очень непросто. Уже очевидно, что далеко не все в стране согласны с объявленными предварительными результатами выборов. А, как известно, любая легитимность возникает исключительно из общественного доверия. Исключительно из доверия. Сомнения же в таких масштабах - это прямая дорога к насилию, к конфликту, к нарастающему общественному протесту, что мы сейчас, к сожалению, и наблюдаем", - отметил Зеленский.

Он призвал власти Беларуси к "максимальной толерантности, терпимости и отказу от уличного насилия".

"Призываем к максимально открытому, пусть и сложному, диалогу. Потому что только широкий диалог даст возможность обеспечить гражданам Республики Беларусь выход из трудной кризисной ситуации и честно обсудить дальнейшие шаги и форматы общественного взаимодействия. Только взаимопонимание между всеми сторонами способно сохранить независимость страны и обеспечить ее дальнейшее движение к свободе и демократии. В противном случае эскалация насилия будет нарастать, а это грозит очень горькими последствиями. На мой взгляд, сейчас в таком диалоге должны быть заинтересованы обе стороны - и правительство, и протестующее общество...", - подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что выход из кризиса можно обеспечить только максимально соблюдая общепризнанные в цивилизованном мире демократические стандарты.

"Украина и я лично крайне заинтересованы в том, чтобы Беларусь была по-настоящему независимой и демократической страной с сильной экономикой и стабильными общественными отношениями. Беларусь - наш ближайший сосед, и поэтому нам совсем не безразлично, что там происходит, и что будет с нашими друзьями дальше", - добавил Зеленский.

Напомним, в воскресенье, 9 августа, состоялся первый тур президентских выборов в Беларуси. Баллотировался действующий президент Александр Лукашенко (уже шестой раз), сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, жена задержанного блогера Сергея Тихановского - Светлана Тихановская и председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень.

По данным национального (официального) экзит-пола, Лукашенко лидирует с показателем 79,9% голосов. На втором месте - Светлана Тихановская, которая набрала 6,8%.

После закрытия избирательных участков на проспекте Независимости в Минске, а также в других городах страны начали собираться протестующие. Протесты охватили не только столицу, но и другие города. По данным NEXTA, в Минске силовики открывали огонь в сторону митингующих.

Также очевидцы заявили о том, что в Минске автозак на большой скорости влетел в толпу митингующих. Пострадали по меньшей мере три человека.

Жители Беларуси пытаются публиковать фото и видео протестов в соцсетях, но сообщают о перебоях с интеренетом, а также о закрытии доступа к интернет-СМИ, кроме государственных.

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