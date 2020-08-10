Евросоюз снова не разрешил гражданам Украины въезд в страны ЕС

Украина не вошла в обновленный список третьих стран, резидентам которых разрешено в условиях пандемии коронавируса въезжать в государства ЕС . Об этом говорится в решении Совета ЕС .

Совет обновил список стран, для которых следует снять ограничения на поездки.

Список стран

С 8 августа государства-члены ЕС должны постепенно отменить ограничения на поездки на внешних границах для жителей следующих третьих стран:

Австралия;

Канада;

Грузия;

Япония;

Новая Зеландия;

Руанда;

Южная Корея;

Таиланд;

Тунис;

Уругвай;

Китай при условии подтверждения взаимности.

Данный список не является юридически обязывающим. Он должен пересматриваться каждые две недели и может обновляться Советом ЕС в зависимости от обстоятельств после консультаций с Европейской комиссией и соответствующими учреждениями и службами ЕС в результате общей оценки, основанной на согласованных критериях.

Ограничения на поездки могут быть полностью или частично сняты или вновь введены для конкретной третьей страны, уже внесенной в список, в соответствии с изменениями в оценке эпидемиологической ситуации.

Критерии определения третьих стран, для которых можно снимать действующие ограничения на поездки, включают, в частности, эпидемиологическую ситуацию и меры сдерживания, в том числе физическое дистанцирование, а также экономические и социальные оценки.

Требования

Что касается эпидемиологической ситуации, включаемые в список третьи страны должны, в частности, соответствовать следующим требованиям: