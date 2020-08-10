В Беларуси в ночь после выборов прошли массовые акции и столкновения с силовиками (обновлено)

Во многих местах нет интернета и телефонной связи.

В столице Беларуси Минске после закрытия избирательных участков на проспекте Независимости начали собираться протестующие. Центр города частично перекрыт.

В частности, запрещено движение по площади Независимости. Вдоль Октябрьской улицы транспорт пока может ездить, пишет “БелаПАН”.

Фото: Google

"В метро объявляют, что для обслуживания пассажиров закрыты станции "Октябрьская", "Купаловская", "Площадь Ленина", "Немига", "Фрунзенская", "Молодежная". Во многих местах отсутствует не только интернет, но и телефонная связь", - сообщили журналисты.

К Администрации президента стянули спецтехнику, в частности автозаки, водометы, армейские грузовики. Сосредоточено много милиции, сотрудников ВВ и спецназовцев.

Обновление 0:35. Протесты охватили не только Минск, но и другие города. По данным NEXTA, в Минске силовики открывали огонь в сторону протестующих. С сигнального или боевого оружия - не сообщается. Около 0:30 стало известно, что ОМОН сосредоточил силы на разгоне протестующих в столице, пишет "Лига" со ссылкой на белорусское "Еврорадио".

Также, как передает в Telegram TUT.by, очевидцы заявили о том, что в Минске автозак на большой скорости влетел в толпу митингующих. Пострадали по меньшей мере три человека. Официальный представитель ГУ МВД Наталья Ганусевич факт ДТП с автозаком не подтвердила.

Фото: https://t.me/tutby_official

МВД заявило о создании оперативных штабов по всей стране. В прямом эфире "Настоящего времени" заявили, что в городе Бобруйск ОМОН снял шлемы и отказался разгонять людей.

Акции проходят и в других городах.

После наглейшего фарса с нарисованными результатами, беларусы начали массово выходить на улицы. Что важно, не только в Минске, а и по всем городам.

На видео Могилёв. pic.twitter.com/3v5F4tzNnM — ??t?usk?s ???? (@A_Vit_) August 9, 2020

Кроме этого, не работают сайты некоторых белорусских СМИ . По состоянию на 21:47, не загружались сайты БЕЛТА, "Белорусский партизан", TUT.by.



Обновление. Как пишет издание NEXTA Live в Telegram, в Минске площадки возле гостиницы "Юбилейная" и Дворца спорта заполнены людьми. На центральной площади собрались несколько тысяч человек. Проходят столкновения со спецназовцами, используются светошумовые гранаты.

Напомним, что сегодня состоялся первый тур выборов президента Беларуси. По данным экзит-полов, Александр Лукашенко набирает около 80%. Его главная оппонентка Светлана Тихановская, в поддержку которой собирались многолюдные митинги, набирает около 7%.