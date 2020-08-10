Выборы в Беларуси: Александр Лукашенко лидирует - первые данные ЦИК

В Беларуси 9 августа состоялось голосование за президента страны. В ЦИК объявили первые результаты выборов, согласно которым, действующий глава страны Александр Лукашенко лидирует с результатом 81,35%. Его главная оппонентка Светлана Тихановская набрала 8%.

Глава ЦИК Лидия Ермошина призвала проигравших кандидатов в президенты "спокойно принять поражение, поздравить победителя и не волновать массы".

Что удивительно, так это то, что данные национального и независимых экзит-полов, проведенных во время голосования избирателей, получились прямо противоположные. Если в национальном рейтинге Лукашенко неоспоримый лидер (79,7%), то по данным независимого экзит-пола, побеждает Светлана Тихановская с результатом 72,1%, а у Лукашенко – всего 13,7%.

Отмечается, что Тихановская обогнала Лукашенко в нескольких районах Минска и на двух участках в поселке Колодищи. Также кандидат в президенты победила на зарубежных участках, набрав там 81% голосов.

После объявления результатов экзит-полов, где якобы побеждает Лукашенко, люди вышли на протесты, которые полиция сразу же начала разгонять. Против людей на улицах были брошены тысячи силовиков и спецтехника. По демонстрантам стреляли, против них применяли светошумовые гранаты, всю ночь людей задерживали и арестовывали. Известно по меньшей мере об одном погибшем на митинге в Минске.

Подсчет голосов еще длится. Окончательные результаты выборов будут объявлены в пятницу, 14 августа.

Ранее сообщалось, как Александр Лукашенко голосовал на избирательном участке день выборов, и какое важное заявление он сделал журналистам.